Санчо уже близок к возвращению на поле. Тен Хаг подтверждает

Это может случиться уже в ближайшие дни.

Эрик тен Хаг намекнул, что Джейдон Санчо вскоре может сыграть за «Манчестер Юнайтед» после трехмесячного отсутствия.

Под руководством голландского тренера команда воспряла духом, а многие игроки набрали впечатляющую форму, как, например, Маркус Рэшфорд. Тем не менее, не всем футболистам так повезло ― Санчо в последний раз играл за «Юнайтед» 22 октября.

Однако теперь, похоже, он может вернуться в команду к субботней игре с «Редингом» в Кубке Англии, тен Хаг намекнул на это в пресс-конференции в преддверии матча:

«Он тренируется с командой, и мы посмотрим, что будет дальше. Он прогрессирует, двигается вперед шаг за шагом, и мы примем решение после ближайшей тренировки. Санчо вернулся к командным тренировкам, и мы должны увидеть, когда он будет готов вернуться в игру».

Зимой 22-летний футболист отправился в Нидерланды, чтобы поработать над своей физической формой с тренерами, которых ему порекомендовал Эрик тен Хаг.

Его возвращение даст главному тренеру больше возможностей. В большинстве матчей Антони играл справа, но его выступления вызывали намного критики. Санчо мог бы составить ему столь необходимую конкуренцию.