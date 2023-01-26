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Санчо уже близок к возвращению на поле. Тен Хаг подтверждает

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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Это может случиться уже в ближайшие дни.

Эрик тен Хаг намекнул, что Джейдон Санчо вскоре может сыграть за «Манчестер Юнайтед» после трехмесячного отсутствия.

 

Под руководством голландского тренера команда воспряла духом, а многие игроки набрали впечатляющую форму, как, например, Маркус Рэшфорд. Тем не менее, не всем футболистам так повезло ― Санчо в последний раз играл за «Юнайтед» 22 октября.

Однако теперь, похоже, он может вернуться в команду к субботней игре с «Редингом» в Кубке Англии, тен Хаг намекнул на это в пресс-конференции в преддверии матча:

«Он тренируется с командой, и мы посмотрим, что будет дальше. Он прогрессирует, двигается вперед шаг за шагом, и мы примем решение после ближайшей тренировки. Санчо вернулся к командным тренировкам, и мы должны увидеть, когда он будет готов вернуться в игру».

Зимой 22-летний футболист отправился в Нидерланды, чтобы поработать над своей физической формой с тренерами, которых ему порекомендовал Эрик тен Хаг.

Его возвращение даст главному тренеру больше возможностей. В большинстве матчей Антони играл справа, но его выступления вызывали намного критики. Санчо мог бы составить ему столь необходимую конкуренцию.

6 комментариев

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[AIG] 2008-2009
Жду с нетерпением Санчо,интересно что покажет он
+1
0
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Колено решфорда
Если и Санчо оживет, то Тен Хаг точно претендент на тренера года.
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Lavinka
Было бы круто если бы он вернулся и играл так же успешно как за Дортмунд .
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Vezdexodof
Надеюсь Санчо набрал форму и покажет классный футбол.
Доверимся Хагу!
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KH Y7
Если по совету Тен Хага значить придёт в отличном форме!!
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MU RD2
Хорошая новость... Надеюсь вернется с новыми силами
+16
0
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