«Ньюкасл» никогда не интересовался Мактомини». Пол Паркер называет агента футболиста лжецом

Бывший защитник «МЮ» Пол Паркер прокомментировал слухи о трансфере Скотта Мактомини в «Ньюкасл».

«Я читал несколько глупых слухов о Мактомини, но это ложь. Все придумал его агент, а он лжец. «Ньюкасл» никогда не интересовался Мактомини, он не смог бы стать усилением для их центра поля».

«Ньюкаслу» нужны игроки получше. У них уже есть Шон Лонгстафф, который похож на Мактомини, поэтому им больше не нужны футболисты такого плана».

«Эрик тен Хаг не готов положиться на Скотта, как на дублера Каземиро – бразильцу нужна конкуренция посерьезнее».

Ранее ходили слухи, что «Ньюкасл» связался с «МЮ», чтобы уточнить доступен ли Скотт Мактомини в январе, но Паркер уверен, что это все выдумки, организованные агентом футболиста.

26-летний Скотт не игрок основного состава Тен Хага, «МЮ» рассчитывает продать его летом.