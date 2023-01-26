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«Ньюкасл» никогда не интересовался Мактомини». Пол Паркер называет агента футболиста лжецом

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Скотт Мактомини Скотт Мактомини
Пол Паркер
Футбол Футбол

Бывший защитник «МЮ» Пол Паркер прокомментировал слухи о трансфере Скотта Мактомини в «Ньюкасл».

 

«Я читал несколько глупых слухов о Мактомини, но это ложь. Все придумал его агент, а он лжец. «Ньюкасл» никогда не интересовался Мактомини, он не смог бы стать усилением для их центра поля».

«Ньюкаслу» нужны игроки получше. У них уже есть Шон Лонгстафф, который похож на Мактомини, поэтому им больше не нужны футболисты такого плана».

«Эрик тен Хаг не готов положиться на Скотта, как на дублера Каземиро – бразильцу нужна конкуренция посерьезнее».

Ранее ходили слухи, что «Ньюкасл» связался с «МЮ», чтобы уточнить доступен ли Скотт Мактомини в январе, но Паркер уверен, что это все выдумки, организованные агентом футболиста.

26-летний Скотт не игрок основного состава Тен Хага, «МЮ» рассчитывает продать его летом.

3 комментария

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kaviknat
А Паркер занимает должность в Ньюкасле? Если бы это сказало руководство клуба, тогда да, информации стоит верить. Завтра условный Невилл, Морган или еще кто-то скажет, что это правда и кому тогда верить?
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+2
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Белые штаны Хави
Очевидно что он не нужен Ньюкасл Юнайтед, собственно как и Манчестер Юнайтед. Его уровень - нынешний Эвертон.
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MARELLE CLOTHES
А фаны мю уже надеялись что балласта хоть куда нибудь скинут,да еще и за 40-50 млн фунтов...
+1
0
+1
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