Ваут Вегорст только присоединился к «МЮ», но уже нашел общий язык с командой. Только посмотрите, как он отпраздновал свой дебютный гол

Манчестерская любовь.

Вчера Ваут Вегорст забил свой первый гол за «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка английской лиги с «Ноттингем Форест», где команда тен Хага победила со счетом 3:0.

30-летний нападающий на правах аренды перешел на «Олд Траффорд» в начале этого месяца, а его контракт рассчитан до конца месяца. Трансфер нидерландца форсировал сам Эрик тен Хаг, потому что он уверен, что именно такого игрока не хватает команде на вторую половину этого сезона.

Свой дебютный гол за «красных дьяволов» голландец отпраздновал довольно необычным способом: в объектив камер попал момент, как Вегорст целует в голову своего соотечественника Тирелла Маласию.

Кто знает, возможно, мы наблюдаем рождение новой традиции у голландских игроков, поскольку наверняка это был далеко не последний гол Вегорста.

Однако точно можно сказать, что атмосфера в команде на высоте ❤️