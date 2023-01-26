United Tweets
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Ваут Вегорст только присоединился к «МЮ», но уже нашел общий язык с командой. Только посмотрите, как он отпраздновал свой дебютный гол

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Манчестерская любовь.

Вчера Ваут Вегорст забил свой первый гол за «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка английской лиги с «Ноттингем Форест», где команда тен Хага победила со счетом 3:0.

30-летний нападающий на правах аренды перешел на «Олд Траффорд» в начале этого месяца, а его контракт рассчитан до конца месяца. Трансфер нидерландца форсировал сам Эрик тен Хаг, потому что он уверен, что именно такого игрока не хватает команде на вторую половину этого сезона.

Свой дебютный гол за «красных дьяволов» голландец отпраздновал довольно необычным способом: в объектив камер попал момент, как Вегорст целует в голову своего соотечественника Тирелла Маласию.

Кто знает, возможно, мы наблюдаем рождение новой традиции у голландских игроков, поскольку наверняка это был далеко не последний гол Вегорста.

Однако точно можно сказать, что атмосфера в команде на высоте ❤️

9 комментариев

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Евгений Евшевский
Ответ Тюменский медвежонок
вот это у вас конечно фантазии и мысли...
Какой текст, такие и мысли......)))
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Ахма Начоо
Ответ Petr Tcoi
Вроде его всю игру не очень жаловали передачами и забил он с отскока
Так в этом его задача, он отвлекал как минимум двух защитников , в отличии от Марсика с Ваутом нужно играть плотнее и не довать пространство он не удобен для опеки и он забивает то что не забивает тот же Марсик. Идеальный игрок ротации для МЮ.
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Чёрный тюльпан
Ответ R3DMate
Жаль только, что до конца месяца аренда. Не успеет, наверное, толком адаптироваться. Не надоело позориться, авторы?
Блог United Tweets и их остальные кальки про другие клубы (БЧК, ЛФК, РМ и т.д.) тут для того и созданы, чтобы демонстрировать нижнюю планку контента, эдакое дно, которое нельзя пробивать. На фоне вот таких блогов (я бы ещё сюда добавил Гаспачо) статьи основных авторов Sports выглядят не так непрофессионально в плане журналистики.
+5
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+5
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Безымянный болельщик
Самая краткосрочная аренда в мире.
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Тюменский медвежонок
Ответ Евгений Евшевский
А прикиньте что бы сказали, если бы Вергорст в засос Маласию поцеловал?!?! "Атмосфера в раздевалке стала томной"?!?!)))))
вот это у вас конечно фантазии и мысли...
+6
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+6
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Ноно Гомес
Молодцы
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Petr Tcoi
Вроде его всю игру не очень жаловали передачами и забил он с отскока
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R3DMate
Жаль только, что до конца месяца аренда. Не успеет, наверное, толком адаптироваться. Не надоело позориться, авторы?
+11
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+11
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Евгений Евшевский
А прикиньте что бы сказали, если бы Вергорст в засос Маласию поцеловал?!?! "Атмосфера в раздевалке стала томной"?!?!)))))
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-3
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