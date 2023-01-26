«Просто сделайте его капитаном». Болельщики «Юнайтед» в шоке от интервью Лисандро Мартинеса после победы в матче Кубка Лиги

Удивил, так удивил!

Болельщики «Манчестер Юнайтед» были впечатлены послематчевым интервью Лисандро Мартинеса после победы над «Ноттингем Форест» со счетом 3:0 в первом матче полуфинала Кубка Лиги.

Мартинес был назван лучшим игроком матча, в то время как его партнер Виктор Линделеф выглядел неуверенно.

Аргентинец был приглашен на послематчевое интервью Sky Sports, и он еще сильнее возвысился в глазах фанатов «Юнайтед».

Дело в том, что бывший защитник «Аякса» общался на идеальном английском языке, поставив англичан в недоумение.

Реакция фанатов красноречива.

💭 «Лисандро Мартинес говорит по-английски, как носитель языка. Просто сделайте его капитаном».

💭 «Мясник, @LisandrMartinez. MOTM. Его английский на уровне, а его отношение и скромность - фантастика. Какой крутой парень. Если его не продадут, то он станет чертовой легендой».

💭 «Не был знаком с английским Лисандро Мартинеса».

💭 «Ух ты! Первый раз, услышав, как Мартинес говорит, никогда не знал, что он так хорошо общается по-английски, горжусь им».

💭 «Интервью Лисандро Мартинеса после игры заставляет меня любить его еще больше. Абсолютно в восторге от этого парня».

💭 «Лисандро Мартинес, дающий отличное интервью не на своем родном языке, выглядит как настоящий, спокойный человек - отличное подписание для «Юнайтед».