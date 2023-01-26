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«Просто сделайте его капитаном». Болельщики «Юнайтед» в шоке от интервью Лисандро Мартинеса после победы в матче Кубка Лиги

Виктор Линделеф Виктор Линделеф
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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Удивил, так удивил!

Болельщики «Манчестер Юнайтед» были впечатлены послематчевым интервью Лисандро Мартинеса после победы над «Ноттингем Форест» со счетом 3:0 в первом матче полуфинала Кубка Лиги.

Мартинес был назван лучшим игроком матча, в то время как его партнер Виктор Линделеф выглядел неуверенно.

Аргентинец был приглашен на послематчевое интервью Sky Sports, и он еще сильнее возвысился в глазах фанатов «Юнайтед».

Дело в том, что бывший защитник «Аякса» общался на идеальном английском языке, поставив англичан в недоумение.

Image: Alamy

Реакция фанатов красноречива.

💭 «Лисандро Мартинес говорит по-английски, как носитель языка. Просто сделайте его капитаном».

💭 «Мясник, @LisandrMartinez. MOTM. Его английский на уровне, а его отношение и скромность - фантастика. Какой крутой парень. Если его не продадут, то он станет чертовой легендой».

💭 «Не был знаком с английским Лисандро Мартинеса».

💭 «Ух ты! Первый раз, услышав, как Мартинес говорит, никогда не знал, что он так хорошо общается по-английски, горжусь им».

💭 «Интервью Лисандро Мартинеса после игры заставляет меня любить его еще больше. Абсолютно в восторге от этого парня».

💭 «Лисандро Мартинес, дающий отличное интервью не на своем родном языке, выглядит как настоящий, спокойный человек - отличное подписание для «Юнайтед».

10 комментариев

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Thom Yorke
после победы в МАТЧЕ Кубка Лиги
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Док163
Ответ Freedoms
Я бы хотел видить капитаном Бруно, настоящий лидер, человек который с первого матча показывал результат. А вице кэпом можно Каземиро
Бруно для капитана слишком много валяется и ноет. И много жестикулирует.
+1
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Dm Kznts
Ответ Дриблинг Рэшфорда
так капитанам как раз можно с судьями общаться, поэтому и не уходит с жк каждый матч
Так Бруно не общается а истерит.
Временами ещё ноет и симулирует.
Я наверное соглашусь с коллегой - Каз идеальный кэп мог бы быть.
У него очень много от Рой Кина, ну кроме языка конечно ;)
Смелось, футбольная страсть и лидерские качества.
А Бруно прекрасный хав и движок ака Пол Скоулз, который кэпом никогда не был.
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Дриблинг Рэшфорда
Ответ Чёрный тюльпан
Если Каземиро язык подтянет, то имхо ему стоит повязку дать, а вице-капитаном как раз Мартинес пусть будет. Бруну слишком истеричен для этой роли. Удивительно, как он каждый матч с поля не уходит с ЖК от арбитра за разговоры, после каждого эпизода бежит к судье и вопит, как потерпевший.
так капитанам как раз можно с судьями общаться, поэтому и не уходит с жк каждый матч
+2
0
+2
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Сергей Орлов
Выучил английский, один из самых простых языков в мире. Удивительно.
0
-2
-2
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QWertY
Ответ Freedoms
Я бы хотел видить капитаном Бруно, настоящий лидер, человек который с первого матча показывал результат. А вице кэпом можно Каземиро
Каземиро язык не знает, да и в роли кэпа он будет таким же аморфным как Мага. Уж лучше если вице кэпом будет Рэш
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-1
-1
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Freedoms
Я бы хотел видить капитаном Бруно, настоящий лидер, человек который с первого матча показывал результат. А вице кэпом можно Каземиро
+8
-2
+6
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Чёрный тюльпан
Если Каземиро язык подтянет, то имхо ему стоит повязку дать, а вице-капитаном как раз Мартинес пусть будет. Бруну слишком истеричен для этой роли. Удивительно, как он каждый матч с поля не уходит с ЖК от арбитра за разговоры, после каждого эпизода бежит к судье и вопит, как потерпевший.
+7
-2
+5
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NeymarJr
Ответ Dm Kznts
Кстати а откуда такое владение? У аргентинцев с эиим не сильно У Карлитоса вообще нулевое владение было
Скорее всего в Нидерландах тоже на английском шпарил
+8
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+8
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Dm Kznts
Кстати а откуда такое владение?
У аргентинцев с эиим не сильно
У Карлитоса вообще нулевое владение было
+2
0
+2
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