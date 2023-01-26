«Просто сделайте его капитаном». Болельщики «Юнайтед» в шоке от интервью Лисандро Мартинеса после победы в матче Кубка Лиги
Удивил, так удивил!
Болельщики «Манчестер Юнайтед» были впечатлены послематчевым интервью Лисандро Мартинеса после победы над «Ноттингем Форест» со счетом 3:0 в первом матче полуфинала Кубка Лиги.
Мартинес был назван лучшим игроком матча, в то время как его партнер Виктор Линделеф выглядел неуверенно.
Аргентинец был приглашен на послематчевое интервью Sky Sports, и он еще сильнее возвысился в глазах фанатов «Юнайтед».
Дело в том, что бывший защитник «Аякса» общался на идеальном английском языке, поставив англичан в недоумение.
Реакция фанатов красноречива.
💭 «Лисандро Мартинес говорит по-английски, как носитель языка. Просто сделайте его капитаном».
💭 «Мясник, @LisandrMartinez. MOTM. Его английский на уровне, а его отношение и скромность - фантастика. Какой крутой парень. Если его не продадут, то он станет чертовой легендой».
💭 «Не был знаком с английским Лисандро Мартинеса».
💭 «Ух ты! Первый раз, услышав, как Мартинес говорит, никогда не знал, что он так хорошо общается по-английски, горжусь им».
💭 «Интервью Лисандро Мартинеса после игры заставляет меня любить его еще больше. Абсолютно в восторге от этого парня».
💭 «Лисандро Мартинес, дающий отличное интервью не на своем родном языке, выглядит как настоящий, спокойный человек - отличное подписание для «Юнайтед».
Временами ещё ноет и симулирует.
Я наверное соглашусь с коллегой - Каз идеальный кэп мог бы быть.
У него очень много от Рой Кина, ну кроме языка конечно ;)
Смелось, футбольная страсть и лидерские качества.
А Бруно прекрасный хав и движок ака Пол Скоулз, который кэпом никогда не был.
У аргентинцев с эиим не сильно
У Карлитоса вообще нулевое владение было