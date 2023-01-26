«Тен Хаг будет учиться на горьком опыте». Болельщики недовольны выбором тренера на матч с «Ноттингем Форест»

Болельщиков «МЮ» удивило решение Эрика тен Хага поставить в стартовый состав полуфинального матча Кубка Лиги против «Ноттингем Форест» Давида Де Хеа.

Тен Хаг решил снова выпустить Де Хеа, несмотря на противоречивую игру голкипера в последнем матче против «Арсенала» (3:2). Он сделал два отличных сэйва, но также принял ряд неверных решений.

Болельщики в Twitter отреагировали на выбор Эрика тен Хага.

«Почему Де Хеа в основе? Это очень странное решение. А в остальном сильный состав».

«Хороший состав, если не считать Де Хеа, похоже, что Эрик тен Хаг будет учиться на горьком опыте в кубке».

«Снова Де Хеа».

«Де Хеа в старте в очередном полуфинале…отстой…пора спать. Тен Хаг решил учиться на горьком опыте ха-ха…снова останемся без трофеев в этом сезоне, если он продолжит играть с этим дерьмовым голкипером».

«Жаль это говорит, но мистер Те Хаг, у вас нет яиц. Посадить Роналду на скамейку было легко. Даже Фернанду Сантуш это сделал. Если бы у вас были яйца, то вы бы посадили и Де Хеа хотя бы на кубковые матчи. Жалкий состав!».

«Дайте надеяться, что Де Хеа не будет стоить нам еще одного полуфинала или финала в следующие пару недель».