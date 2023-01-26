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«Тен Хаг будет учиться на горьком опыте». Болельщики недовольны выбором тренера на матч с «Ноттингем Форест»

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Футбол Футбол

Болельщиков «МЮ» удивило решение Эрика тен Хага поставить в стартовый состав полуфинального матча Кубка Лиги против «Ноттингем Форест» Давида Де Хеа.

Тен Хаг решил снова выпустить Де Хеа, несмотря на противоречивую игру голкипера в последнем матче против «Арсенала» (3:2). Он сделал два отличных сэйва, но также принял ряд неверных решений.

Болельщики в Twitter отреагировали на выбор Эрика тен Хага.

«Почему Де Хеа в основе? Это очень странное решение. А в остальном сильный состав».

«Хороший состав, если не считать Де Хеа, похоже, что Эрик тен Хаг будет учиться на горьком опыте в кубке».

«Снова Де Хеа».

«Де Хеа в старте в очередном полуфинале…отстой…пора спать. Тен Хаг решил учиться на горьком опыте ха-ха…снова останемся без трофеев в этом сезоне, если он продолжит играть с этим дерьмовым голкипером».

«Жаль это говорит, но мистер Те Хаг, у вас нет яиц. Посадить Роналду на скамейку было легко. Даже Фернанду Сантуш это сделал. Если бы у вас были яйца, то вы бы посадили и Де Хеа хотя бы на кубковые матчи. Жалкий состав!».

«Дайте надеяться, что Де Хеа не будет стоить нам еще одного полуфинала или финала в следующие пару недель».

9 комментариев

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MU RD2
Ответ Александр Калашников
Да, либо публикуйте всех комментов, либо вообще не одного. А то выборочно по вкусу автора нам неинтересно. Щас и я могу собрать несколько неадекватных комментов и постить материал
Да лучше вообще не публиковать. Таких комментов и с спортсе полно...
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Александр Самбур
Как хорошо что не эти дауны тренируют команду
+2
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+2
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Александр Калашников
Ответ MU RD2
Уже который раз вижу посты про комменты фанатов, и каждый раз возникает вопрос: комменты как то выборочно подбирают?!
Да, либо публикуйте всех комментов, либо вообще не одного. А то выборочно по вкусу автора нам неинтересно. Щас и я могу собрать несколько неадекватных комментов и постить материал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йозеф Кнехт
Ответ fmphwb7j5t
Какие-то странные «болельщики» МЮ
Совершенно верно, это болельщики кого угодно только не Юнайтед.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fmphwb7j5t
Какие-то странные «болельщики» МЮ
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MU RD2
Уже который раз вижу посты про комменты фанатов, и каждый раз возникает вопрос: комменты как то выборочно подбирают?!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gatsby !!!
У sports.ru коментария круче
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Freedoms
И так, зачем нам переводить комменты всяких дурочков? Это чтоб мы оспорили их мнение или наоборот нам его навязывают под видом большинства англоязычных? Или настолько туго с новостями что постят этот бред?
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адилжан Иманкулов
Это точно фанаты МЮ? Мне кажется эти фанаты колбасников
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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