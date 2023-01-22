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«Мне нечего кому-то доказывать»: Лисандро Мартинес ответил на критику своего роста

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Футбол Футбол

В 21-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» со счетом 2:3.

Один из голов «красных дьяволов» на свой счет записал Лисандро Мартинес. Защитник забил свой первый мяч в футболке «Юнайтед». Мартинес стал седьмым аргентинцем, которому удалось забить в АПЛ в составе «МЮ».

Lisandro Martínez anotó en la derrota del Manchester United ante Arsenal - Deportes | Diario La Prensa

Когда Лисандро переехал в Англию, пресса активно обсуждала рост игрока – 175 см. Защитника называли слишком низким для клуба Премьер-лиги. После матча с «Арсеналом» Лисандро рассказал, что думает об этом:

«Честно говоря, я слышал всю эту критику. Но мне нечего кому-то доказывать, кроме самого себя». 

Защитник быстро приглушил голоса своих критиков, он становится ключевым игроком команды Тен Хага и завоевывает любовь болельщиков «МЮ».

В матче против «Арсенала» Лисандро разбил голову в борьбе с соперникам, но смог продолжить встречу. Кстати, гол в ворота «канониров» аргентинец забил головой.

Какие после этого могут быть разговоры?

2 комментария

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Макс С
В матче с Кристал пэлас он разбил голову...
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зубило
Не разбивал. У него даже фонарь трехдневный под глазом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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