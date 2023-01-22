«Мне нечего кому-то доказывать»: Лисандро Мартинес ответил на критику своего роста

В 21-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» со счетом 2:3.

Один из голов «красных дьяволов» на свой счет записал Лисандро Мартинес. Защитник забил свой первый мяч в футболке «Юнайтед». Мартинес стал седьмым аргентинцем, которому удалось забить в АПЛ в составе «МЮ».

Когда Лисандро переехал в Англию, пресса активно обсуждала рост игрока – 175 см. Защитника называли слишком низким для клуба Премьер-лиги. После матча с «Арсеналом» Лисандро рассказал, что думает об этом:

«Честно говоря, я слышал всю эту критику. Но мне нечего кому-то доказывать, кроме самого себя».

Защитник быстро приглушил голоса своих критиков, он становится ключевым игроком команды Тен Хага и завоевывает любовь болельщиков «МЮ».

В матче против «Арсенала» Лисандро разбил голову в борьбе с соперникам, но смог продолжить встречу. Кстати, гол в ворота «канониров» аргентинец забил головой.

Какие после этого могут быть разговоры?