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Сын Дэвида Бекхэма протроллил отца после поражения «МЮ» в матче с «Арсеналом»

Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
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Прошедший матч между «МЮ» и «Арсеналом» на «Эмирэйтс» закончился победой лидеров турнирной таблицы АПЛ со счетом 3:2.

Игру посетила легенда «Юнайтед» Дэвид Бекхэм с сыном Ромео, болельщиком «Арсенала».

После поражения «МЮ» Ромео решил протроллить своего отца, выложив их совместное фото в социальной сети с подписью «Сладких снов, папа».

На что Дэвид ответил: «Пофигу».

«Арсенал» занимает первую строчку в Премьер-лиге, набрав 50 очков в 19 матчах. «МЮ» с 39 очками после 20 игр расположился на 4-м месте.

7 комментариев

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Romano1985
Вечером дэвид как голосом из мортал комбат скажет get over here!
+2
0
+2
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Wekil Halylow
Ответ red hikkikomori
Как говорится в семье не без ypoдa))
Бекхем
+1
-1
0
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AnTikVar
Шо этот пацан постил 28.08.2011?))) Артета конечно вернул к жизни в апл фанатов Арсенала. Там за почти 20 лет лучший сезон вице-чемпионство за Лестером)
+1
-1
0
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CoTTo
а Бекс за сити с детства))
+2
-3
-1
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red hikkikomori
Ответ Василий Иванов
Рома молоток, с 5 лет болеет за Арсенал) p.s. кстати единственный в семье)
Как говорится в семье не без ypoдa))
+68
-10
+58
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Василий Иванов
Рома молоток, с 5 лет болеет за Арсенал) p.s. кстати единственный в семье)
+16
-2
+14
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Даня Чебыкин
Был бы помладше-это был бы последний шаг к детдому=)
+33
-1
+32
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