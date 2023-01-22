Сын Дэвида Бекхэма протроллил отца после поражения «МЮ» в матче с «Арсеналом»

Прошедший матч между «МЮ» и «Арсеналом» на «Эмирэйтс» закончился победой лидеров турнирной таблицы АПЛ со счетом 3:2.

Игру посетила легенда «Юнайтед» Дэвид Бекхэм с сыном Ромео, болельщиком «Арсенала».

После поражения «МЮ» Ромео решил протроллить своего отца, выложив их совместное фото в социальной сети с подписью «Сладких снов, папа».

На что Дэвид ответил: «Пофигу».

«Арсенал» занимает первую строчку в Премьер-лиге, набрав 50 очков в 19 матчах. «МЮ» с 39 очками после 20 игр расположился на 4-м месте.