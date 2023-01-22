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«Сииииии! Мы ровно неделю были претендентами на титул». Реакция фанатов «МЮ» на поражение от «Арсенала»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Нужен Роналду?

Вчера «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в матче против лидера чемпионата – лондонского «Арсенала».

Матч протекал волнообразно: манкунианцы открыли счет, благодаря усилиям Маркуса Рэшфорда, но позже канониры восстановили равновесие и перехватили преимущество.

💭 «Нас конкретно избили. Ребята, вы думали, что это будет легкая прогулка для вас. Вы можете победить у себя дома, но не здесь».

💭 «Сииииии! Мы ровно неделю были претендентами на титул».

💭 «Мы заслуживаем поражения, никто не спрашивал, почему движение Зинченко не было проверено VAR. Начинается обычная игра против «Юнайтед».

💭 «Вегорст – это провал».

💭 «Оставьте борьбу за титул большим мальчикам. У вас есть более серьезные вещи, о которых нужно беспокоиться, такие как «Брайтон».

💭 «Мы проиграли, но вернулись. Молодцы, ребята, давайте продолжать».

💭 «Почему тен Хаг не делает замены?».

💭 «Нам нужен Каземиро».

💭 «Вам нужен Роналду».

13 комментариев

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Яйца Тен Хага
Зачем постить всякий бред ?)
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Бейбіт Ермуратұлы
МЮ проиграл битву, но не войну. До конца ещё 18 туров. Никто не знает что произойдет. Артета в первом сезоне был вне 6-ки. Тен Хааг достойно себя показывает оказываясь в топ-3. Ещё не вечер ребята, ещё не вечер.
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Ответ R3DMate
Ни от одного адекватного болельщика МЮ не слышал претензий на чемпионскую гонку. В которую нас записали, кстати, так называемые экперты и бывшие игроки. Которые теперь, кстати, снова массово переобуваются.
Миша на своей ютуб канале : мы обиграем КП и Арсенал тогда будем ближе к первой строчке
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yurchik07
Я об этом талдычу уже давно,но меня просто накрыли минусами разные писюнята.А теперь тебе писюнята в воздухе переобулись,но поскольку они "эксперты",меня снова минусуют,при этом не забывая себя,любимых,выгораживать.
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-2
-2
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sLp
Это точно болельщики МЮ???
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Hasan Boysiahyader
Ответ Wekil Halylow
Много было БЛА.БЛА.БЛА начиная болелшиков ,бывшых/действуюших играков даже тренер говарил что обыграет Арсенал вышло не очень
Анониры конечно гении придумывать про какие-то говорили, хотя не говорил никто, как раз анониры вещали из всех своих щелей как уничтожим и другое бла бла
+4
-1
+3
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yurchik07
Ответ Амир Ким
Это не фанаты МЮ, а псевдофанаты и хейтеры. Нормальный фанат МЮ признает поражение. Главное попасть в топ 4 и замахнуться на ЛЕ или Кубок Англии
Замучаются пыль глотать в ЛЕ.Еще и Барселона отпинает.
0
-4
-4
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R3DMate
Ни от одного адекватного болельщика МЮ не слышал претензий на чемпионскую гонку. В которую нас записали, кстати, так называемые экперты и бывшие игроки. Которые теперь, кстати, снова массово переобуваются.
+3
0
+3
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kaviknat
Оставьте борьбу за титул... А что, кто-то думал, что в этом сезоне МЮ будет бороться за титул? В этом сезоне - попасть в четверку, избавляться от баласта, летом еще укрепиться и тогда уже можно надеяться
+6
0
+6
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Wekil Halylow
Ответ Arima Baki
Когда болельщики МЮ начинают говорить о несуществующем офсайде на Зине, и это притом что не прошло и недели с не засчитанного офсайда Рэшфорда (когда он 20 метров бегал за мячом на расстоянии метра, прыгал над ним и замахивался) . У меня появляется яркий пример слова Лицемерие
Много было БЛА.БЛА.БЛА начиная болелшиков ,бывшых/действуюших играков даже тренер говарил что обыграет Арсенал вышло не очень
+1
-2
-1
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Амир Ким
Это не фанаты МЮ, а псевдофанаты и хейтеры. Нормальный фанат МЮ признает поражение. Главное попасть в топ 4 и замахнуться на ЛЕ или Кубок Англии
+14
-1
+13
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Arima Baki
Когда болельщики МЮ начинают говорить о несуществующем офсайде на Зине, и это притом что не прошло и недели с не засчитанного офсайда Рэшфорда (когда он 20 метров бегал за мячом на расстоянии метра, прыгал над ним и замахивался) . У меня появляется яркий пример слова Лицемерие
+4
-2
+2
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Леонид Ботвинник
Какой титул ? Там работы ещё непочатый край , пару, тройку нужных трансферов ( не таких , как Антони ), и психологию менять.
Попадание в четвёрку в этом сезоне будет успехом.
+8
0
+8
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