«Сииииии! Мы ровно неделю были претендентами на титул». Реакция фанатов «МЮ» на поражение от «Арсенала»

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Нужен Роналду?

Вчера «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в матче против лидера чемпионата – лондонского «Арсенала».

Матч протекал волнообразно: манкунианцы открыли счет, благодаря усилиям Маркуса Рэшфорда, но позже канониры восстановили равновесие и перехватили преимущество.

💭 «Нас конкретно избили. Ребята, вы думали, что это будет легкая прогулка для вас. Вы можете победить у себя дома, но не здесь».

💭 «Сииииии! Мы ровно неделю были претендентами на титул».

💭 «Мы заслуживаем поражения, никто не спрашивал, почему движение Зинченко не было проверено VAR. Начинается обычная игра против «Юнайтед».

💭 «Вегорст – это провал».

💭 «Оставьте борьбу за титул большим мальчикам. У вас есть более серьезные вещи, о которых нужно беспокоиться, такие как «Брайтон».

💭 «Мы проиграли, но вернулись. Молодцы, ребята, давайте продолжать».

💭 «Почему тен Хаг не делает замены?».

💭 «Нам нужен Каземиро».

💭 «Вам нужен Роналду».