«Сииииии! Мы ровно неделю были претендентами на титул». Реакция фанатов «МЮ» на поражение от «Арсенала»
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Нужен Роналду?
Вчера «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в матче против лидера чемпионата – лондонского «Арсенала».
Матч протекал волнообразно: манкунианцы открыли счет, благодаря усилиям Маркуса Рэшфорда, но позже канониры восстановили равновесие и перехватили преимущество.
💭 «Нас конкретно избили. Ребята, вы думали, что это будет легкая прогулка для вас. Вы можете победить у себя дома, но не здесь».
💭 «Сииииии! Мы ровно неделю были претендентами на титул».
💭 «Мы заслуживаем поражения, никто не спрашивал, почему движение Зинченко не было проверено VAR. Начинается обычная игра против «Юнайтед».
💭 «Вегорст – это провал».
💭 «Оставьте борьбу за титул большим мальчикам. У вас есть более серьезные вещи, о которых нужно беспокоиться, такие как «Брайтон».
💭 «Мы проиграли, но вернулись. Молодцы, ребята, давайте продолжать».
💭 «Почему тен Хаг не делает замены?».
💭 «Нам нужен Каземиро».
💭 «Вам нужен Роналду».
Попадание в четвёрку в этом сезоне будет успехом.