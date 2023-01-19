Артета о дисквалификации Каземиро: «Мы будем планировать игру, зная, что он недоступен»

«Это то, что мы не можем контролировать. Он не играл и в первом матче, и мы все еще не сделали достаточно, чтобы выиграть тот матч.

Микель Артета высказался о том, что Каземиро пропустит воскресную игру с "МЮ".

Когда вы смотрите на их состав, он кажется невероятным, они могут победить любого соперника в этой лиге.

Мы будем планировать игру, зная, что Каземиро недоступен — это точно.