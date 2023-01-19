Артета о дисквалификации Каземиро: «Мы будем планировать игру, зная, что он недоступен»
Микель Артета высказался о том, что Каземиро пропустит воскресную игру с "МЮ".
«Это то, что мы не можем контролировать. Он не играл и в первом матче, и мы все еще не сделали достаточно, чтобы выиграть тот матч.
Когда вы смотрите на их состав, он кажется невероятным, они могут победить любого соперника в этой лиге.
Мы будем планировать игру, зная, что Каземиро недоступен — это точно.
У них хорошая энергия, и за короткий промежуток времени многое изменилось, так что нужно благодарить Тен Хага и тренерский штаб за то, что они сделали за короткий промежуток времени».
Тен Хаг — единственный тренер, который обыграл Артету в премьер-лиге в этом сезоне.
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