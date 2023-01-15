📸 Красивый жест Фернандеша после манчестерского дерби
«МЮ» сумел обыграть «Ман Сити» в манчестерском дерби со счетом 2:1.
Главные голеадоры «Юнайтед» Фернандеш и Рэшфорд отправились отмечать победу с болельщиками «красных дьяволов».
Бруну подтолкнул Маркуса, чтобы англичанин шел перед ним. Затем Фернандеш многозначительно показал на Рэшфорда, попросив фанатов должным образом отблагодарить нападающего:
Португалец позаботился о том, чтобы его одноклубник получил заслуженную поддержку болельщиков.
Поступок настоящего капитана.
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