📸 Красивый жест Фернандеша после манчестерского дерби

«МЮ» сумел обыграть «Ман Сити» в манчестерском дерби со счетом 2:1.

Главные голеадоры «Юнайтед» Фернандеш и Рэшфорд отправились отмечать победу с болельщиками «красных дьяволов».

Бруну подтолкнул Маркуса, чтобы англичанин шел перед ним. Затем Фернандеш многозначительно показал на Рэшфорда, попросив фанатов должным образом отблагодарить нападающего:

Португалец позаботился о том, чтобы его одноклубник получил заслуженную поддержку болельщиков.

Поступок настоящего капитана.