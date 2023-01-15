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📸 Красивый жест Фернандеша после манчестерского дерби

Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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«МЮ» сумел обыграть «Ман Сити» в манчестерском дерби со счетом 2:1.

Главные голеадоры «Юнайтед» Фернандеш и Рэшфорд отправились отмечать победу с болельщиками «красных дьяволов». 

Бруну подтолкнул Маркуса, чтобы англичанин шел перед ним. Затем Фернандеш многозначительно показал на Рэшфорда, попросив фанатов должным образом отблагодарить нападающего:

Португалец позаботился о том, чтобы его одноклубник получил заслуженную поддержку болельщиков.

Поступок настоящего капитана.

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