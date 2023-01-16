Бруну Фернандеш о Маркусе Рэшфорде: «Вне всяких сомнений, он один из лучших в мире»

Бруну Фернандеш назвал Маркуса Рэшфорда одним из лучших игроков в мире после победы «МЮ» в манчестерском дерби.

«Маркус, без сомнения, один из лучших игроков в мире. Не только сейчас, он был таким и в прошлом тоже. Он великолепен сейчас, а будущем станет еще лучше. Мы очень верим в Рэши».

«Сейчас он много забивает – это его награда за работу на команду. Мы все очень за него рады, он это заслужил».

Маркус Рэшфорд принес победу «МЮ», на 82-й минуте отправив мяч в ворота «МанСити». На счету англичанина уже 16 голов за «красных дьяволов» со старта сезона.