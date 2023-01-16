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Бруну Фернандеш о Маркусе Рэшфорде: «Вне всяких сомнений, он один из лучших в мире»

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Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Бруну Фернандеш назвал Маркуса Рэшфорда одним из лучших игроков в мире после победы «МЮ» в манчестерском дерби.

«Маркус, без сомнения, один из лучших игроков в мире. Не только сейчас, он был таким и в прошлом тоже. Он великолепен сейчас, а будущем станет еще лучше. Мы очень верим в Рэши».

«Сейчас он много забивает – это его награда за работу на команду. Мы все очень за него рады, он это заслужил».

Маркус Рэшфорд принес победу «МЮ», на 82-й минуте отправив мяч в ворота «МанСити». На счету англичанина уже 16 голов за «красных дьяволов» со старта сезона.

1 комментарий

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Ахма Начоо
Главное стабильно продолжать, с приходом Ваута Рэшу должно быть ещё свободней играть.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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