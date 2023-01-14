United Tweets
Блог

📸 В трансляцию попала безумная реакция Тен Хага на гол Рэшфорда в ворота «Ман Сити». Тренер сходил с ума

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Клубы
Футбол Футбол

«Юнайтед» обыграл «Сити» в манчестерском дерби.

Победный гол «красных дьяволов» на 82-й минуте забил Рэшфорд. Тен Хаг, известный своим хладнокровным спокойствием, буквально сошел с ума, увидев гол Маркуса.

Оператор трансляции запечатлел голландца, на радостях прыгающего на бровке, как маленький ребенок:

После матча тренер прокомментировал свое яркое празднование:

«Раньше вы просто не обращали на это внимания! В «Гоу Эхед Иглз», «Утрехте» и «Аяксе» у меня тоже были такие моменты огромной радости».

Кажется, в «МЮ» наконец воцарилась здоровая атмосфера.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
в «МЮ» наконец воцарилась здоровая атмосфера. ---- А вот в Саудовской Аравии скоро будут бури
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Perhat Penayew
Супер игра М.Ю поздравляю👏👏👏👏
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий