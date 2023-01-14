📸 В трансляцию попала безумная реакция Тен Хага на гол Рэшфорда в ворота «Ман Сити». Тренер сходил с ума

«Юнайтед» обыграл «Сити» в манчестерском дерби.

Победный гол «красных дьяволов» на 82-й минуте забил Рэшфорд. Тен Хаг, известный своим хладнокровным спокойствием, буквально сошел с ума, увидев гол Маркуса.

Оператор трансляции запечатлел голландца, на радостях прыгающего на бровке, как маленький ребенок:

После матча тренер прокомментировал свое яркое празднование:

«Раньше вы просто не обращали на это внимания! В «Гоу Эхед Иглз», «Утрехте» и «Аяксе» у меня тоже были такие моменты огромной радости».

Кажется, в «МЮ» наконец воцарилась здоровая атмосфера.