📸 В трансляцию попала безумная реакция Тен Хага на гол Рэшфорда в ворота «Ман Сити». Тренер сходил с ума
«Юнайтед» обыграл «Сити» в манчестерском дерби.
Победный гол «красных дьяволов» на 82-й минуте забил Рэшфорд. Тен Хаг, известный своим хладнокровным спокойствием, буквально сошел с ума, увидев гол Маркуса.
Оператор трансляции запечатлел голландца, на радостях прыгающего на бровке, как маленький ребенок:
После матча тренер прокомментировал свое яркое празднование:
«Раньше вы просто не обращали на это внимания! В «Гоу Эхед Иглз», «Утрехте» и «Аяксе» у меня тоже были такие моменты огромной радости».
Кажется, в «МЮ» наконец воцарилась здоровая атмосфера.
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