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Мартинес начал дерби на скамейке - Эрик тен Хаг объяснил, почему

Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Большинство болельщиков «МЮ» были недовольны, когда увидели, что Лисандро Мартинес не попал в стартовый состав команды в дерби.

Во время пресс-конференции Тен Хаг намекнул, что аргентинец не сможет отыграть весь матч:

«Лисандро сыграл не так много в последние четыре недели. «Чарльтон» был первым матчем, в котором он отыграл 90 минут. Против «Сити» нас ждет большая игра, очень важная. Лисандро нам нужен сегодня, но посмотрим, когда он появится на поле».

Мартинес начал матч на скамейке запасных, будем ждать его появления во втором тайме.

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