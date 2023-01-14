Эрик тен Хаг: «Мы ждём возможности бросить «Сити» вызов»

Эрик тен Хаг ответил на вопросы журналистов перед дерби.

О том, нужно ли им быть смелыми

«Всегда нужно играть смело. Владея мячом, вы предоставляете друг другу варианты, анализируете ситуацию в нужный момент, принимаете правильные решения, идёте вперёд, когда это возможно, защищаетесь, играете первым номером. Вот что называется играть храбро. Как команда, вы должны действовать слаженно, придерживаясь одной идеи в любой возникшей ситуации. Это и есть храбрость».

О том, чему он научился, работая с Пепом Гвардиолой

«Слишком много всего! Очень много. Я явно не смогу уложиться в 30 секунд, чтобы рассказать об этом. Лучшее, чему я научился, работая с Пепом? Что нужно быть активным. Главное в футболе — это результат. В топовом футболе главное — результат. Но вам нужно добиться результата определённым образом — путём завораживающего и активного приключения. Топовый футбол — это не только результат, но и развлечение болельщиков».

О сравнении с «Сити»

«Я не хочу никаких сравнений. Если вы хотите выигрывать трофеи, вы должны быть в состоянии конкурировать с лучшими, а «Сити» — лучшие. Мы с нетерпением ждём возможности бросить им вызов».

О Донни ван де Беке

«Проблема в его колене, и это надолго, но выглядит всё довольно хорошо — думаю, что он вернётся к началу предсезонной подготовки».

Об Эрлинге Холанде

«Очевидно, что он очень хороший игрок. Но у нас тоже есть очень хорошие игроки. Я уверен, что наши футболисты достаточно хороши, чтобы конкурировать с «Сити».

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