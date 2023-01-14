«МЮ» может сегодня обыграть «МанСити» - на это есть 5 причин

Сегодня на «Олд Траффорд» у «МЮ» есть шанс отомстить соседу. В первой половине сезона «Сити» оказался сильнее «красных дьяволов» и одержал победу 6:3, Фоден и Холанд оформили по хет-трику, а за «МЮ» отличились Марсьяль и Антони. С тех пор Эрик тен Хаг провел серьезную работу с командой и готов взять реванш.

У «МЮ» есть пять причин рассчитывать на успех в сегодняшнем матче:

Успешная серия «МЮ»

«Юнайтед» находится в отличной форме перед битвой с вечным соперником.

«Красные дьяволы» одержали восемь побед подряд во всех турнирах и надежно играют в обороне – «МЮ» сохранил ворота «сухими» в пяти из шести последних матчей. Это уже не та команда, которую «Сити» разгромил на «Этихад».

«МанСити» не в лучшей форме

Если «МЮ» после прошедшего дерби поднялся, то у «Сити», наоборот, наблюдается спад. После чемпионата мира Жоау Канселу, Кайл Уокер и Кевин Де Брюйне не в лучшей форме. Команда Гвардиолы проиграла «Саутгемптону» 2:0 в Кубке Лиги.

Уровень «Сити» в АПЛ тоже оставляет желать лучшего – доказательством тому служат ничья (1:1) с «Эвертоном» и победа с минимальным счетом (1:0) против пробуксовывающего «Челси».

Кризис травм в «МанСити»

Джон Стоунс и Рубен Диас не сыграют в дерби из-за травм. Это означает, что в центре обороны «Сити» придется рассчитывать на Мануэля Аканджи и Натана Аке.

Зато «Манчестер Юнайтед» может быть опасен на контратаках - нападающие Тен Хага в отличной форме.

«Манчестер Юнайтед» хорошо показал себя в принципиальных матчах сезона

Если забыть унизительное манчестерское дерби (6:3), то «МЮ» проделал достойную работу в принципиальных матчах этого сезона. «Красные дьяволы» обыграли «Ливерпуль» со счетом 2:1 и остаются единственной командой, одолевшей «Арсенал» в АПЛ в текущем сезоне. «Юнайтед» также оказался сильнее «Тоттенхэма» (2:0) в октябре - это было одно из их самых ярких выступлений команды под руководством Тен Хага. С тех пор клуб только набирал силу. У «МЮ» надежная защита, креативная полузащита, а также грозный состав в атаке.

Большинство игроков «МЮ» в отличной форме

Мы не можем вспомнить, когда в последний раз у «Манчестер Юнайтед» было так много игроков в хорошей форме перед важной игрой. Маркус Рэшфорд показывает лучший футбол в карьере: он забивал во всех шести матчах «Юнайтед» после чемпионата мира.

Рэшфорд также стал первым игроком «Юнайтед», забившим в восьми домашних матчах подряд во всех турнирах после Уэйна Руни в марте 2010 года.

Кристиан Эриксен отлично показал себя в полузащите благодаря своей эффективности и креативности. У него в активе два гола и восемь результативных передач в 26 матчах во всех соревнованиях в этом сезоне.

Каземиро был лучшим приобретением «Юнайтед» с прошлого лета: он не только добавил надежности полузащите «Юнайтед», но и покорил всех своими длинными передачами.

Бруну Фернандеш — атакующий полузащитник-талисман, и его сообразительность и технические характеристики имеют решающее значение для «Юнайтед». Он тоже в отличной форме.