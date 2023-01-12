United Tweets
Блог

В «МЮ» признались, что трансфер Антони стал для клуба большим финансовым риском

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Антони Антони
Клубы
Футбол Футбол

В июне прошлого года Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед».

Клуб провел серьезное обновление кадров специально под нового тренера. Но, как выяснилось, один трансфер до сих пор вызывает некие сомнения у руководства «красных дьяволов».

Вслед за Тен Хагом на «Олд Траффорд» из «Аякса» перебрался Антони. Трансфер вингера обошелся «МЮ» в 100 млн евро. Антони стал четвертым в списке самых дорогих игроков, подписанных клубом Премьер-лиги, после Грилиша, Лукаку и Погба. За 16 матчей в футболке «красных дьяволов» бразилец забил пять голов. 

Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке Лиги | Dailysports

Издание ESPN со ссылкой на источник в клубе сообщает, что в «МЮ» осознают весь финансовый риск, который нес за собой трансфер Антони. «Юнайтед» переплатил за вингера, но у клуба на это были причины.

Во-первых, руководство посчитало, что на позицию Антони было не так много подходящих игроков. Например, Лисандро Мартинес, как сообщается, был одним из пяти центральных защитников с левой ногой, которых рассматривал клуб. При этом лишь три форварда, включая самого Антони, попали в шорт-лист возможных трансфером «МЮ».

Во-вторых, спортивный директор «дьяволов» Джон Мерто и его команда были крайне впечатлены огромным желанием Антони присоединиться к «Юнайтед». Наконец, как сообщается, клуб внимательно следил за тенденциями на трансферном рынке и сделал вывод, что в 2023 году несколько европейских грандов будут крайне заинтересованы в игроке типа Антони, что еще больше поднимет его стоимость на рынке.

Источник в «МЮ» сообщил ESPN: «Мы заплатили за игрока, которым, по нашему мнению, Антони может стать, а не за того, кем он является сейчас». 

Как считаете,оправданно ли «Юнайтед» заплатил за Антони столь высокую сумму?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yurchik07
Пока непонятно.Ну 5 мячей он забил,что не так и плохо.Я честно сказать думал,что меньше.Пять мячей в шестнадцати встречах,тем более по-моему не всегда в основном составе,это неплохо.Лишь бы не просел и травмы не мучили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Request
Ответ Answer1
Начали переговоры бы в начале июня, чтобы у Аякса оставалось достаточно времени найти Антони замену и, возможно, трансфер обошелся бы на лямов 20 дешевле.
Начали бы переговоры позже и как обычно бы проспали трансфер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexey22154
Ответ Answer1
Начали переговоры бы в начале июня, чтобы у Аякса оставалось достаточно времени найти Антони замену и, возможно, трансфер обошелся бы на лямов 20 дешевле.
Дапох
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Answer1
Начали переговоры бы в начале июня, чтобы у Аякса оставалось достаточно времени найти Антони замену и, возможно, трансфер обошелся бы на лямов 20 дешевле.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Парень дорого нам обошёлся, но он молод и еще может прибавить в некоторых моментах своей игры. У него чертовски хорош удар с левой.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий