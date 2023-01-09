«Шоу играет вместо него. Это как если бы я вернулся после хорошего ЧМ, а Эвра играл бы в центре»: Фердинанд защищает Магуайра
«Ему нужно уйти сейчас», — сказал Рио Фердинанд на VibewithFive, обсуждая ситуацию с Харри Магуайром.
«Люк Шоу играет вместо него центральным защитником. Это как если бы я вернулся после чемпионата мира, играл хорошо, все говорили, что я действительно хорош, а Патрис Эвра играет центрального защитника.
Я хотел бы задушить Патриса! Я бы разбил Патриса на тренировке, чтобы убедиться, что он недоступен, и я бы пошел к менеджеру и сказал: «Вы меня разозлили, босс».
Я бы пошел прямо в офис менеджера и сказал: «Вы проявляете ко мне неуважение».
Легенда «Манчестер Юнайтед» добавил: «Харри Магуайр должен уходить. Он играет в кубковых играх!»
А так, Мага сидел на лавке до ЧМ и логично продолжает сидеть после – почему он вдруг должен быть в основе лишь из-за игры за сборную?