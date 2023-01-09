United Tweets
Блог

«Шоу играет вместо него. Это как если бы я вернулся после хорошего ЧМ, а Эвра играл бы в центре»: Фердинанд защищает Магуайра

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Рио Фердинанд Рио Фердинанд
Клубы
Футбол Футбол

«Ему нужно уйти сейчас», — сказал Рио Фердинанд на VibewithFive, обсуждая ситуацию с Харри Магуайром.

«Люк Шоу играет вместо него центральным защитником. Это как если бы я вернулся после чемпионата мира, играл хорошо, все говорили, что я действительно хорош, а Патрис Эвра играет центрального защитника.

Я хотел бы задушить Патриса! Я бы разбил Патриса на тренировке, чтобы убедиться, что он недоступен, и я бы пошел к менеджеру и сказал: «Вы меня разозлили, босс».

Я бы пошел прямо в офис менеджера и сказал: «Вы проявляете ко мне неуважение».

Легенда «Манчестер Юнайтед» добавил: «Харри Магуайр должен уходить. Он играет в кубковых играх!»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Street Fighter
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А Фердинанд на своих ЧМ тоже на лавке сидел?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Ботвинник
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И что , Шоу сыграл плохо ? Да он был один из лучших. Неуважение ? Прежде всего интересы команды и если бы ты, Рио сходил к тренеру с претензиями, то из кабинета пошёл бы собирать вещи. Радует , что ЭТХ идёт по тому же пути. А Магуаер ? Может он прочтёт твоё мнение и прислушается - это будет для всех лучше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ksandvankneshas
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Фердинанд серьёзно сравнил себя с Магуайром? ))
А так, Мага сидел на лавке до ЧМ и логично продолжает сидеть после – почему он вдруг должен быть в основе лишь из-за игры за сборную?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий