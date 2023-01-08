United Tweets
Блог

Тен Хаг просит «МЮ» не расслабляться: «Если вы не соответствуете уровню чемпионата, вы проиграете»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

«За этим нужно внимательно следить», - отметил Эрик тен Хаг, отвечая на вопрос об опасности расслабиться, когда команда в хорошей форме.

«Мы должны сохранять концентрацию и хорошо работать на тренировках. Нужно начать с правильного отношения к матчам. Уровень чемпионата очень высок, поэтому если расслабиться, то проиграешь. Если не вкладываться физически и психологически, то поражения не избежать. Именно поэтому нужно продолжать упорно работать».

«МЮ» побеждает после возобновления сезона и хочет сохранить успешную серию и в Кубке Лиги. Команда Тен Хага должна одолеть «Чарльтон» 10 января, чтобы пройти в полуфинал турнира.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий