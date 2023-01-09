United Tweets
Блог

📹Антони сначала снял понтовое видео, как ездит за рулём, а через пару дней попал в ДТП

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы
Антони Антони
Футбол Футбол

Антони пропустил игру с «Борнмутом», так как 31 декабря попал в аварию. После игры с «Вулверхэмптоном» (1:0) вингер разбил BMW X6 неподалеку от своего дома. На место происшествия прибыла полиция.

Интересно, что за несколько дней до инцидента, 24 декабря футболист снял понтовое видео, как едет за рулем Lamborghini Aventador и кайфует под музыку, за что был раскритикован (за рулём запрещено пользоваться телефоном) и удалил сторис. А в канун Нового Года Антони попал в ДТП не увидев знак «дорожные работы». По сообщениям прессы, никто другой не был причастен к инциденту. Игрок не пострадал.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vint-Z
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ mancunian82
Не уверен что руководство МЮ, по одной только просьбе главного тренера заплатило бы 100 млн за кусок г….)
Можно подумать, это первый такой "кусок" в МЮ)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mancunian82
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vint-Z
Адриано было куда скатываться- топовый центрфорвард. А Антони- распиаренный кусок говна)
Не уверен что руководство МЮ, по одной только просьбе главного тренера заплатило бы 100 млн за кусок г….)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vint-Z
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ mancunian82
Надеюсь не скатится как Адриано.
Адриано было куда скатываться- топовый центрфорвард. А Антони- распиаренный кусок говна)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mancunian82
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надеюсь не скатится как Адриано.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий