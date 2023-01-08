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«Он хочет видеть фотографии Человека-паука на своем столе к полудню». Болельщики отреагировали на новый имидж Роя Кина

Рой Кин Рой Кин
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Легенда «МЮ» Рой Кин решил начать новый год в новом образе, который продемонстрировал в эфире ITV во время матча Кубка Англии между «МЮ» и «Эвертоном».

Изменения во внешности ирландца привлекли всеобщее внимание. С усами Кин стал похож на персонажа Джона Джеймсона из фильмов о Человеке-пауке.

Болельщики «МЮ» оценили перемены в стиле Кина в Twitter:

«Рой Кин рефлексирует на тему того, что 51 год потратил впустую, пока не отпустил эти эпичные усы».

«Рой Кин выглядит так, как будто хочет видеть фотографии Человека-паука на своем столе к полудню».

«Я заметил, что Рой Кин использует волосы на лице для путешествий во времени. Во время чемпионата мира он комментировал матчи из библейских времен (или, возможно, викторианских). Теперь из 1923г».

«Рой Кин похож на школьного учителя, которого боятся все ученики, потому что «однажды он вырвал парню руку из сустава и начал бить его ею», Но если вы и ваши друзья наткнетесь на него в пабе в день, когда вы получили отличные оценки, то он купит вам пинту».

«Рой Кин выглядит по-разному каждый раз, когда его показывают по телевизору. За ним что, Интерпол охотится?!».

1 комментарий

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Mekanych Red Devil
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Похож на какого-нибудь шерифа из вестерна.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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