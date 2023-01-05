Гвардиола заявил, что «МЮ» участвует в чемпионской гонке АПЛ. Фанаты «Юнайтед» считают, что Пеп сказал это не просто так

«Манчестер Юнайтед» набрал отличную форму и постепенно поднимается вверх по турнирной таблице.

Пока «Арсенал» занимает лидирующую позицию в АПЛ, имея преимущество в восемь очков, следом идет «Ман Сити». «Красные дьяволы» расположились на четвертой строчке, они отстают от «горожан» на одно очко, но у «Сити» есть еще один матч в запасе.

В последнем интервью Гвардиола косвенно назвал «Юнайтед» одним из претендентов на победу в Премьер-лиге:

«Сейчас преимущество «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» заключается в том, что никто не ждет от них победы в АПЛ с 20-очковым отрывом к ноябрю, как от «Манчестер Сити». Иногда это большая проблема».

Слова главного тренера «Сити» не только воодушевили, но и озадачили фанатов «МЮ».

Болельщики начали строить теории и искать скрытый смысл в словах Пепа.

Кто-то уверен, что Гвардиола начал ощущать давление:

💭 «Я бы не сказал, что мы участвуем в чемпионской гонке. Но «Сити» уже определенно начал сдавать позиции».

💭 «Пеп начал бояться, чувствуете это? Интересно, что будет, когда мы сделаем их на поле, а потом обойдем в турнирной таблице?»

💭 «Он несет эту чепуху, потому что боится и чувствует давление».

У фанатов «Юнайтед» есть еще одна безумная теория. Многие считают, что Гвардиола пытается таким образом морально воздействовать на соперников:

💭 «Хорошая попытка, Пеп, но мы не поддадимся на твои уловки».

💭 «Он пытается нами манипулировать, давайте не будем относиться к словам Гвардиолы серьезно».

💭 «У него есть четкий план, я вам говорю. Он хочет убедить нас в том, что «Сити» слаб, тогда «МЮ» почувствует преимущество и расслабится. Хитрый Пеп, мы так просто не сдадимся».

💭 «Лысый из «Ман Сити» решил устроить игры разума. Ничего, наш лысый ответит тебе на поле, готовься к поражению, Пеп».

Совсем скоро мы узнаем, тренер какой команды окажется мудрее. Уже 14 января состоится Манчестерское дерби.

Как вам немного безумные фанатские теории? Верите в то, что Пеп своими словами действительно пытается как-то воздействовать на конкурентов?