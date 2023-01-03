В «МЮ» могут прийти новые владельцы еще до лета. Фабрицио Романо с новой важной информацией о продаже клуба
Разговоры о продаже «Манчестер Юнайтед» продолжаются довольно успешно, подтверждает Фабрицио Романо.
Ожидается, что у «красных дьяволов» появятся новые владельцы задолго до летнего трансферного окна.
Это может означать интересные вещи для «Юнайтед», поскольку дает им время подготовиться к окну с новыми владельцами, которые, вероятно, предоставят значительные средства для Эрика тен Хага .
На данный момент команда Тен Хага хочет подписать игроков только в аренду в январском трансферном окне.
«Красные дьяволы» ищут нового нападающего, но еще неизвестно, кого они могут взять в аренду в этом месяце.
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