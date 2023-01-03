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В «МЮ» могут прийти новые владельцы еще до лета. Фабрицио Романо с новой важной информацией о продаже клуба

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Разговоры о продаже «Манчестер Юнайтед» продолжаются довольно успешно, подтверждает Фабрицио Романо.

Ожидается, что у «красных дьяволов» появятся новые владельцы задолго до летнего трансферного окна.

Это может означать интересные вещи для «Юнайтед», поскольку дает им время подготовиться к окну с новыми владельцами, которые, вероятно, предоставят значительные средства для Эрика тен Хага .

На данный момент команда Тен Хага хочет подписать игроков только в аренду в январском трансферном окне.

«Красные дьяволы» ищут нового нападающего, но еще неизвестно, кого они могут взять в аренду в этом месяце.

1 комментарий

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Dm Kznts
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