В «МЮ» могут прийти новые владельцы еще до лета. Фабрицио Романо с новой важной информацией о продаже клуба

Разговоры о продаже «Манчестер Юнайтед» продолжаются довольно успешно, подтверждает Фабрицио Романо.

Ожидается, что у «красных дьяволов» появятся новые владельцы задолго до летнего трансферного окна.

Это может означать интересные вещи для «Юнайтед», поскольку дает им время подготовиться к окну с новыми владельцами, которые, вероятно, предоставят значительные средства для Эрика тен Хага .

На данный момент команда Тен Хага хочет подписать игроков только в аренду в январском трансферном окне.