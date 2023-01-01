«Гакпо звонит Тен Хагу, чтобы извиниться»: фанаты «МЮ» реагируют на поражение «Ливерпуля» от «Брентфорда»
«Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» со счетом 1:3, их ужасный сезон в АПЛ продолжился в новом году.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» были рады такому результату, так как у «Юнайтед» будет шанс увеличить дистанцию между собой и «Ливерпулем» благодаря завтрашней победе над «Борнмутом».
Goldde: «Клопп, Конте и Поттер соревнуются в тройной угрозе, чтобы выяснить, кто финиширует с самым низким рейтингом. «Тоттенхэм» настолько спонтанен, что даже не выигрывает в этом отношении».
Rashf: «Благодаря «Брентфорду» мы получили Каземиро, Антони и поражение «Ливерпуля» ❤️»
Ryan: «Гакпо отчаянно звонит на телефон Тен Хага прямо сейчас, чтобы извиниться за свою ошибку».
Akshat: «Ливерпуль» такой дерьмовый, лол. Гакпо не поможет, когда твоя полузащита такая дерьмовая».
Хайлайты Дарвина Нуньеса в матче с «Брентфордом»:
Darwin Nunez highlights vs Brentford 🔥🔥 100m British pounds well spent 👏🥶 pic.twitter.com/YRSOAvwnDY— Mxrcel (@UTDMarcel) January 2, 2023
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