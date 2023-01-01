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«Гакпо звонит Тен Хагу, чтобы извиниться»: фанаты «МЮ» реагируют на поражение «Ливерпуля» от «Брентфорда»

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«Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» со счетом 1:3, их ужасный сезон в АПЛ продолжился в новом году.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» были рады такому результату, так как у «Юнайтед» будет шанс увеличить дистанцию ​​между собой и «Ливерпулем» благодаря завтрашней победе над «Борнмутом».

Goldde: «Клопп, Конте и Поттер соревнуются в тройной угрозе, чтобы выяснить, кто финиширует с самым низким рейтингом. «Тоттенхэм» настолько спонтанен, что даже не выигрывает в этом отношении».

Rashf: «Благодаря «Брентфорду» мы получили Каземиро, Антони и поражение «Ливерпуля» ❤️»

Ryan: «Гакпо отчаянно звонит на телефон Тен Хага прямо сейчас, чтобы извиниться за свою ошибку».

Akshat: «Ливерпуль» такой дерьмовый, лол. Гакпо не поможет, когда твоя полузащита такая дерьмовая».

Хайлайты Дарвина Нуньеса в матче с «Брентфордом»: 

 

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