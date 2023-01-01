«Гакпо звонит Тен Хагу, чтобы извиниться»: фанаты «МЮ» реагируют на поражение «Ливерпуля» от «Брентфорда»

«Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» со счетом 1:3, их ужасный сезон в АПЛ продолжился в новом году.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» были рады такому результату, так как у «Юнайтед» будет шанс увеличить дистанцию ​​между собой и «Ливерпулем» благодаря завтрашней победе над «Борнмутом».

Goldde: «Клопп, Конте и Поттер соревнуются в тройной угрозе, чтобы выяснить, кто финиширует с самым низким рейтингом. «Тоттенхэм» настолько спонтанен, что даже не выигрывает в этом отношении».

Rashf: «Благодаря «Брентфорду» мы получили Каземиро, Антони и поражение «Ливерпуля» ❤️»