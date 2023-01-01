Мартинес вернулся в «МЮ» и показал медаль чемпиона мира
Лисандро Мартинес вернулся к тренировкам «Манчестер Юнайтед» в последние несколько дней и может появиться в составе завтра против «Борнмута».
У него была фотосессия со СМИ «Юнайтед», где он продемонстрировал свою медаль победителя чемпионата мира после того, как поднял заветный трофей с Аргентиной.
Things you love to see 😍 🏅 @LisandrMartinez#MUFC || #WorldCup pic.twitter.com/kJtwkqlrw0— Manchester United (@ManUtd) January 2, 2023
Видно как парень кайфует от чемпионства.
Молодец.