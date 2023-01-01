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Мартинес вернулся в «МЮ» и показал медаль чемпиона мира

Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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Лисандро Мартинес вернулся к тренировкам «Манчестер Юнайтед» в последние несколько дней и может появиться в составе завтра против «Борнмута».

У него была фотосессия со СМИ «Юнайтед», где он продемонстрировал свою медаль победителя чемпионата мира после того, как поднял заветный трофей с Аргентиной.

2 комментария

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Vezdexodof
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Радость Лисандро не знает границ!
Видно как парень кайфует от чемпионства.
Молодец.
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Леонид Ботвинник
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Срочно нужен Кубок, в котором её можно обмыть. Дерзай, Лиссандро ))
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