Мартинес вернулся в «МЮ» и показал медаль чемпиона мира

Лисандро Мартинес вернулся к тренировкам «Манчестер Юнайтед» в последние несколько дней и может появиться в составе завтра против «Борнмута».

У него была фотосессия со СМИ «Юнайтед», где он продемонстрировал свою медаль победителя чемпионата мира после того, как поднял заветный трофей с Аргентиной.