3 игрока «МЮ», которые могли бы взять седьмой номер после ухода Роналду

Уход Криштиану Роналду оставил вакантным номер 7 «Манчестер Юнайтед». Вот три игрока, которые могут взять майку.

1. Джейдон Санчо (сейчас №25)

Наиболее логичным наследником культового номера кажется Джейдон Санчо. Раньше он носил номер 7 в Дортмунде.

Однако, когда он присоединился к "МЮ", его носил Эдинсон Кавани, а затем он перешел к Криштиану.

Если, наконец, Санчо получит свой любимый номер, футболка будет выглядеть вот так.

2. Маркус Рэшфорд (№10)

Рэшфорд никогда не носил номер 7, за исключением короткого периода в сборной Англии. Тем не менее, он может быть естественным наследником этой футболки, если он когда-нибудь захочет.

3. Алехандро Гарначо (№ 49)

Учитывая, что Криштиану Роналду является кумиром Гарначо, аргентинец может захотеть себе культовую футболку.