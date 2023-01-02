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3 игрока «МЮ», которые могли бы взять седьмой номер после ухода Роналду

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Уход Криштиану Роналду оставил вакантным номер 7 «Манчестер Юнайтед». Вот три игрока, которые могут взять майку.

1. Джейдон Санчо (сейчас №25)

Наиболее логичным наследником культового номера кажется Джейдон Санчо. Раньше он носил номер 7 в Дортмунде.

Однако, когда он присоединился к "МЮ", его носил Эдинсон Кавани, а затем он перешел к Криштиану.

Если, наконец, Санчо получит свой любимый номер, футболка будет выглядеть вот так.

2. Маркус Рэшфорд (№10)

Рэшфорд никогда не носил номер 7, за исключением короткого периода в сборной Англии. Тем не менее, он может быть естественным наследником этой футболки, если он когда-нибудь захочет.

3. Алехандро Гарначо (№ 49)

Учитывая, что Криштиану Роналду является кумиром Гарначо, аргентинец может захотеть себе культовую футболку.

Кого вы хотите видеть под номером 7?

3 комментария

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Закир Кадыров
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В данное время 7 номер кому попала дают эт номер стал обычным уже.
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Ronny92
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Ответ Александр Чурсин
Санчо
Не стоит, у парня проблемы с менталкой
Его сожрут за блеклую игру и окончательно загонят в яму. Пусть лучше номер пару лет попустует, может Гарначо или Антони его заслужат со временем. Скоро освободится 11 номер
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Александр Чурсин
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Санчо
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