3 игрока «МЮ», которые могли бы взять седьмой номер после ухода Роналду
Уход Криштиану Роналду оставил вакантным номер 7 «Манчестер Юнайтед». Вот три игрока, которые могут взять майку.
1. Джейдон Санчо (сейчас №25)
Наиболее логичным наследником культового номера кажется Джейдон Санчо. Раньше он носил номер 7 в Дортмунде.
Однако, когда он присоединился к "МЮ", его носил Эдинсон Кавани, а затем он перешел к Криштиану.
Если, наконец, Санчо получит свой любимый номер, футболка будет выглядеть вот так.
2. Маркус Рэшфорд (№10)
Рэшфорд никогда не носил номер 7, за исключением короткого периода в сборной Англии. Тем не менее, он может быть естественным наследником этой футболки, если он когда-нибудь захочет.
3. Алехандро Гарначо (№ 49)
Учитывая, что Криштиану Роналду является кумиром Гарначо, аргентинец может захотеть себе культовую футболку.
Кого вы хотите видеть под номером 7?
Его сожрут за блеклую игру и окончательно загонят в яму. Пусть лучше номер пару лет попустует, может Гарначо или Антони его заслужат со временем. Скоро освободится 11 номер