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«Мы должны были забить до перерыва»: Тен Хаг недоволен игрой «Юнайтед» в первом тайме против «волков»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Эрик тен Хаг рассказал о победе «Манчестер Юнайтед» над «Вулверхэмптоном» в субботу и поделился своим разочарованием игрой «красных дьяволов» в первом тайме. 

У «Юнайтед» было несколько шансов забить в первом тайме, в том числе шанс 1 на 1 для Гарначо, штрафной удар Антони и Марсьяля.

Гарначо 1 на 1 против Са.

 

Удар Антони

 

Шанс Марсьяля:

Босс был недоволен всеми этими упущенными шансами и многим другим.

«Это то, чего можно было ожидать [сложная игра] — новый тренер, его первая домашняя игра. У них есть хорошие игроки и хорошая команда, но в первом тайме я был недоволен», — сказал Тен Хаг журналистам.

«Я думаю, что второй тайм был лучше. Мы должны были забить до перерыва, но [мы также должны] быть готовыми и решительными.

У вас есть план на игру, но иногда все идет не так, как ожидаешь. Они хорошо выступили, но хорошо то, что они не создали столько моментов, а мы создали. Но нужно быть внимательным.

У нас были шансы забить тот первый гол, но мы не забили. В перерыве я сказал игрокам, что с таким настроем вы не выиграете эту игру». 

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