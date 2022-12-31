5 потенциальных трансферов и 4 ухода: обзор трансферов «Юнайтед» в преддверии январского окна
Наконец-то открылось трансферное окно. Ожидается, что «Манчестер Юнайтед», как и другие клубы, будет занят трансферами. Вот обзор трансферной деятельности «красных дьяволов».
Энцо Фернандес: В многочисленных сообщениях утверждается, что «Челси» подписал соглашение со звездой чемпионата мира. Тем не менее, «Юнайтед» остается в деле.
Джуд Беллингем: «Красные дьяволы» уже некоторое время связаны с Беллингемом. Однако движение в январе маловероятно.
Марко Асенсио: Летом у Асенсио истекает контракт, и он может отправиться за границу. «Реал» будет стремиться заработать на нем в этом месяце.
Жоао Феликс: Феликс — еще один нападающий, который привлек внимание «Юнайтед». Звезда «Атлетико» отчаянно нуждается в переходе в Премьер-лигу.
Джонатан Дэвид: Несколько нападающих были связаны с «Юнайтед» - Джонатан Дэвид из «Лилля» тоже.
Возможные уходы
Фил Джонс: Контракт Джонса истекает летом. Однако «Юнайтед» с радостью отпустит защитника, если поступит предложение о его услугах.
Харри Магуайр: Магуайр борется за игровое время под руководством Тен Хага. Не будет сюрпризом, если он уйдет в этом месяце.
Факунди Пельистри: Вероятно, это будет аренда на полгода.
Донни ван де Бек: Голландец не смог произвести впечатление, когда ему представилась возможность. Он может уйти навсегда в этом месяце.
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