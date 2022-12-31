5 потенциальных трансферов и 4 ухода: обзор трансферов «Юнайтед» в преддверии январского окна

Наконец-то открылось трансферное окно. Ожидается, что «Манчестер Юнайтед», как и другие клубы, будет занят трансферами. Вот обзор трансферной деятельности «красных дьяволов».

Энцо Фернандес: В многочисленных сообщениях утверждается, что «Челси» подписал соглашение со звездой чемпионата мира. Тем не менее, «Юнайтед» остается в деле.