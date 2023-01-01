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«Криштиану поставил точку в своей карьере в интервью Пирсу Моргану, а Лео выиграл ЧМ». Джейми Каррагер о переезде Роналду в Саудовскую Аравию

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В эфире Sky Sports Джейми Каррагер прокомментировал решение Криштиану Роналду перейти в «Аль-Наср»:

«В каком-то смысле это печальный конец для него: мы знаем двоих величайших игроков Месси и Роналду – Криштиану поставил точку в своей карьере в интервью Пирсу Моргану, а Лео выиграл чемпионат мира. Так что для Роналду все сложилось не самым лучшим образом. Конечно, мы теперь реже будем слышать о нем.

Очевидно, что в Саудовской Аравии очень серьезно относятся к футболу, раз инвестировали 350 млн фунтов в одного игрока – они пытаются усилить свой чемпионат.

Но, что касается Криштиану Роналду, я думаю, он хотел бы остаться в Европе по крайней мере до конца сезона и забить больше голов, он хотел попасть в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

Может быть европейский клуб, о котором он думал, не был в нем заинтересован, поэтому было принято решение в пользу Саудовской Аравии. Это немного грустно, получается, что мы в последний раз видели, как Роналду играет на высшем уровне».

Криштиану Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком в мире благодаря сделке с «Аль-Насром», он будет получать огромную зарплату в 200 млн евро в год в клубе из Саудовской Аравии.

3 комментария

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Ахма Начоо
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Не хочу говорить я говорил но я говорил , никому не нужен Рон мог бы с Эриком поговорить получить свои прощальный матч и уйти легендой под авиации.
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на войне как на войне
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Точки, запятые… тебе ли погорельцева со Спортса судить о человеке, который достиг таких вершин своим трудом. Это не статейки строчить на Спортсе под восторженные визги мессиглоров
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Seyitnur Nedirow
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