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Тен Хаг признает, что переходу нового нападающего могут помешать два фактора: один из них — финансы

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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«Мы ищем подходящего игрока для нашей команды, и он должен соответствовать спортивным критериям, а также финансовым критериям», — сказал Тен Хаг.

«У нас есть состав, у нас есть игроки, которые соответствуют нашим критериям, но со всеми играми, которые нас ждут, это жесткая конкуренция.

Мы хотим участвовать во всех соревнованиях, побеждая в чемпионате и кубках».

«Юнайтед» присматривается к нападающему после ухода Криштиану Роналду перед чемпионатом мира.

«Красные дьяволы» были связаны с Коди Гакпо еще до того, как он присоединился к «Ливерпулю».

1 комментарий

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Alex Rumyantsev
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