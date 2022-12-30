Тен Хаг признает, что переходу нового нападающего могут помешать два фактора: один из них — финансы
«Мы ищем подходящего игрока для нашей команды, и он должен соответствовать спортивным критериям, а также финансовым критериям», — сказал Тен Хаг.
«У нас есть состав, у нас есть игроки, которые соответствуют нашим критериям, но со всеми играми, которые нас ждут, это жесткая конкуренция.
Мы хотим участвовать во всех соревнованиях, побеждая в чемпионате и кубках».
«Юнайтед» присматривается к нападающему после ухода Криштиану Роналду перед чемпионатом мира.
«Красные дьяволы» были связаны с Коди Гакпо еще до того, как он присоединился к «Ливерпулю».
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