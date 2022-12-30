Тен Хаг признает, что переходу нового нападающего могут помешать два фактора: один из них — финансы

«Мы ищем подходящего игрока для нашей команды, и он должен соответствовать спортивным критериям, а также финансовым критериям», — сказал Тен Хаг.

«У нас есть состав, у нас есть игроки, которые соответствуют нашим критериям, но со всеми играми, которые нас ждут, это жесткая конкуренция.

Мы хотим участвовать во всех соревнованиях, побеждая в чемпионате и кубках».

«Юнайтед» присматривается к нападающему после ухода Криштиану Роналду перед чемпионатом мира.