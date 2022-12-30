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«Это ложь, все сфабриковано». Бывший игрок «МЮ» заявил, что Эрик тен Хаг соврал о состоянии здоровья Харри Магуайра

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Харри Магуайр Харри Магуайр
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Бывший защитник «МЮ» Пол Паркер считает, что Эрик тен Хаг соврал относительно физической формы Харри Магуайра перед матчем между «МЮ» и «Ноттингем Форест», который состоялся 27 декабря.

«У нас есть некоторые проблемы со здоровьем Харри Магуайра, но он вернулся к тренировкам на поле, я этому очень рад», - говорил Тен Хаг за день до игры.

В итоге с первых минут на поле появились Варан и Люк Шоу, а Магуайр остался на скамейке запасных и заменил Рафу за 13 минут до финального свистка.

После завершения матча Пол Паркер обвинил Тен Хага во лжи.

«Честно говоря, я не верю в эту историю с Харри Магуайром и его болезнью. Это была ложь – все сфабриковано. Иначе в этом нет смысла. Какой тренер в дождливый вечер в Манчестере позволит футболисту сидеть на скамейке, если он еще толком не готов? Магуайр был готов, просто Эрик тен Хаг выбрал Люка Шоу», - заявил Паркер BonusBetCodes.

Англичанин, принимавший участие во всех пяти матчах своей сборной на чемпионате мира в Катаре, со старта сезона провел за «МЮ» только 524 минуты.

 

2 комментария

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QWertY
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Ну не может Тен Хаг прямо сказать, что Мага -медленный холодос, который не способен играть высоким блоком. Надеюсь уже в следующем сезоне его не будет в команде
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Football Forever
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Если учесть, что Шоу играл центрального, а Варан провёл одну тренировку, смысл был.
Зачем воду мутить?
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