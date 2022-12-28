Фанаты «МЮ» раскритиковали Гарначо из-за его последней публикации в соцсетях. Что сделал Алехандро?

«Манчестер Юнайтед» на полной мощности вернулся в Премьер-лигу. «Красные дьяволы» одолели «Ноттингем Форест» со счетом 3:0, а в Кубке лиги обыграли «Бернли».

31 декабря команде Тен Хага предстоит встретиться с «Вулверхэмптоном». За два дня до матча Гарначо в соцсетях опубликовал историю, которая очень не понравилась болельщикам «Юнайтед».

Фанаты считают безрассудным решение Алехандро набить тату на ноге всего за два дня до игры с «волками».

Поклонники «красных дьяволов» раскритиковали юношу в соцсетях:

💭 «Он реально решил сделать тату в четверг, хотя в субботу у него матч? Что за бред».

💭 «Тату за два дня до матча, отличная идея, Алехандро. Еще и на ноге. Я все понимаю, тебе только 18 лет, но это ужасно глупо».

💭 «Матч меньше чем через 48 часов. Сомневаюсь, что татуировка не принесет никакого дискомфорта».

💭 «Всего 18 лет. Не понимаю, о чем думает этот парень. Ему нужно сосредоточиться на футболе. Ощущение, что все свои тату он сделал в этом году».

💭 «Те, кто делал тату на икре, согласятся со мной: вряд ли в субботу Гарначо захочет играть в футбол».

💭 «Такими темпами у него на теле не останется места для памятной тату о победе на ЧМ, в ЛЧ или АПЛ».

Согласные с мнением болельщиков? Или, возможно, претензия фанатов бессмысленна?