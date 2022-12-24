Похоже, «МЮ» купит Гакпо в 2023 году. Клуб уже дважды встретился с агентом Коди

Похоже, что «Манчестер Юнайтед» продолжает свои усилия по подписанию нападающего ПСВ Коди Гакпо.

Как сообщает The Athletic, футбольный директор «Юнайтед» Джон Мерто встречался с главой агентства, представляющего интересы голландского форварда, в Каррингтоне в последние две недели.

Кес Вос, генеральный директор агентства SEG, уже завсегдатай «Олд Траффорд», правда, благодаря тому, что у Эрика тен Хага такие же представители.

Тем не менее есть все основания полагать, что «Юнайтед» попытается добиться подписания Гакпо, согласовав летом личные условия.

Тогда "ПСВ" требовал за форварда 50 миллионов евро. Неясно, изменились ли их требования после впечатляющих выступлений Гакпо на чемпионате мира.