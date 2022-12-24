5 игроков «МЮ» могут пропустить игру с «Ноттингем Форест»: какой состав ожидать?
«Манчестер Юнайтед » вернется в Премьер-лигу во вторник, проведя домашнюю игру против «Ноттингем Форест».
Манчестер Юнайтед
Во вторник «красные дьяволы» могут остаться без пяти игроков: Диого Далот, Харри Магуайр, Рафаэль Варан и Джейдон Санчо лечат травмы, а Лисандро Мартинес все еще наслаждается отдыхом после чемпионата мира.
Ноттингем Форест
Дин Хендерсон, находящийся в аренде у «Форест», не имеет права играть против своего клуба. Омар Ричардс, Джулиан Бьянконе, Шейхоу Куяте и Мусса Ниакате пройдут медицинские тесты
перед матчем на «Олд Траффорд».
Возможные составы
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Каземиро или Мактомини в центре защиты? Гарначо в старте? Какой состав вы бы хотели увидеть?
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