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5 игроков «МЮ» могут пропустить игру с «Ноттингем Форест»: какой состав ожидать?

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед » вернется в Премьер-лигу во вторник, проведя домашнюю игру против «Ноттингем Форест». 

Манчестер Юнайтед

Во вторник «красные дьяволы» могут остаться без пяти игроков: Диого Далот, Харри Магуайр, Рафаэль Варан и Джейдон Санчо лечат травмы, а Лисандро Мартинес все еще наслаждается отдыхом после чемпионата мира.

Ноттингем Форест

Дин Хендерсон, находящийся в аренде у «Форест», не имеет права играть против своего клуба. Омар Ричардс, Джулиан Бьянконе, Шейхоу Куяте и Мусса Ниакате пройдут медицинские тесты

перед матчем на «Олд Траффорд».

Возможные составы

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Каземиро или Мактомини в центре защиты? Гарначо в старте? Какой состав вы бы хотели увидеть? 

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