5 игроков «МЮ» могут пропустить игру с «Ноттингем Форест»: какой состав ожидать?

«Манчестер Юнайтед » вернется в Премьер-лигу во вторник, проведя домашнюю игру против «Ноттингем Форест».

Манчестер Юнайтед

Во вторник «красные дьяволы» могут остаться без пяти игроков: Диого Далот, Харри Магуайр, Рафаэль Варан и Джейдон Санчо лечат травмы, а Лисандро Мартинес все еще наслаждается отдыхом после чемпионата мира.

Ноттингем Форест

Дин Хендерсон, находящийся в аренде у «Форест», не имеет права играть против своего клуба. Омар Ричардс, Джулиан Бьянконе, Шейхоу Куяте и Мусса Ниакате пройдут медицинские тесты перед матчем на «Олд Траффорд».

Возможные составы