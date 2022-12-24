«Надеюсь, 2023-й будет прекрасным мирным годом»: прекрасное рождественское поздравление от Тен Хага

Выступая перед официальными СМИ клуба в воскресенье, Эрик тен Хаг передал свое первое рождественское послание в качестве менеджера «Манчестер Юнайтед».

Голландец сказал: «Я желаю всем счастливого Рождества и счастливого Нового года.

Наберитесь энергии в этот период, но также поделитесь ею со своими близкими.

Подарите друг другу много любви и отправляйтесь в новый год с большим количеством здоровья. Надеюсь, 2023 год будет прекрасным и мирным».