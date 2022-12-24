Заменить Роналду, разобраться с вратарями: список дел Тен Хага в преддверии январского трансферного окна
Напряженное январское трансферное окно ждет Эрика тен Хага, ему предстоит принять несколько важных решений.
Вот три насущные проблемы, которые он должен решить в следующем месяце.
Заменить Роналду
Уход Криштиану Роналду из клуба поставил перед Тен Хагом огромную задачу по поиску нового нападающего.
Коди Гакпо был связан с «Юнайтед», но он не является традиционным номером 9. У нас есть Антони Марсьяль, но его проблемы с травмами мешали прогрессу на протяжении многих лет.
Однако время будет иметь решающее значение, так как январское окно заканчивается через месяц.
Избавиться от балласта
К 2023 году у нас все еще есть такие игроки, как Аксель Туанзебе, Брэндон Уильямс и Фил Джонс, хотя они уже давно не играли за основную команду.
Исключение их из общей картины освободило бы средства для «Юнайтед» для подписания новых игроков, а также помогло бы сократить раздутый состав.
Разобраться с вратарской ситуацией
И, наконец, Тен Хаг должен разобраться с вратарями, особенно с тем, что все еще не инициировано продление на один год контракта с Давидом Де Хеа.
Де Хеа был бесспорным номером один, но срок его контракта истекает следующим летом, а решения относительно его будущего нет.
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