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Заменить Роналду, разобраться с вратарями: список дел Тен Хага в преддверии январского трансферного окна

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Напряженное январское трансферное окно ждет Эрика тен Хага, ему предстоит принять несколько важных решений.

Вот три насущные проблемы, которые он должен решить в следующем месяце.

Заменить Роналду

Уход Криштиану Роналду из клуба поставил перед Тен Хагом огромную задачу по поиску нового нападающего.

Коди Гакпо был связан с «Юнайтед», но он не является традиционным номером 9. У нас есть Антони Марсьяль, но его проблемы с травмами мешали прогрессу на протяжении многих лет.

Однако время будет иметь решающее значение, так как январское окно заканчивается через месяц.

Избавиться от балласта

К 2023 году у нас все еще есть такие игроки, как Аксель Туанзебе, Брэндон Уильямс и Фил Джонс, хотя они уже давно не играли за основную команду.

Исключение их из общей картины освободило бы средства для «Юнайтед» для подписания новых игроков, а также помогло бы сократить раздутый состав.

Разобраться с вратарской ситуацией

И, наконец, Тен Хаг должен разобраться с вратарями, особенно с тем, что все еще не инициировано продление на один год контракта с Давидом Де Хеа.

Де Хеа был бесспорным номером один, но срок его контракта истекает следующим летом, а решения относительно его будущего нет.

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