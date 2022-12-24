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«Нам плевать на Роналду»: фанаты «МЮ» спели новую кричалку во время матча с «Бернли»

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Скандальный уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед», похоже, оставил горький привкус у поклонников на «Олд Траффорд».

Во время победы со счетом 2:0 над «Бернли» в Кубке лиги фаны «Юнайтед» скандировали: «Нам плевать на Ронни».

Голов Кристиана Эриксена и Маркуса Рэшфорда хватило, чтобы «красные дьяволы» вышли в четвертьфинал.

Однако клубу срочно нужен нападающий, после того как Роналду ушел. 

Впрочем, 37-летний Роналду забил всего три гола за сезон.

Его изобличающее интервью с Пирсом Морганом вызвало общественный резонанс в клубе. И теперь он, похоже, присоединится к саудовскому клубу «Аль-Наср» в качестве свободного агента.

2 комментария

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Юрий Чехов
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Ох уж эти люди)когда он им ЛЧ, АПЛ приносил в Манчестер всем плевать было, что за человек, а теперь песенки распевают)Конечно он не прав с интервью, но могли бы и промолчать
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Игорь Климов
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Ясное дело, что МЮ совершенно не нужен был этот наёмник - Кринж7.
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