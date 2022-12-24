«Нам плевать на Роналду»: фанаты «МЮ» спели новую кричалку во время матча с «Бернли»

Скандальный уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед», похоже, оставил горький привкус у поклонников на «Олд Траффорд».

Во время победы со счетом 2:0 над «Бернли» в Кубке лиги фаны «Юнайтед» скандировали: «Нам плевать на Ронни».

Голов Кристиана Эриксена и Маркуса Рэшфорда хватило, чтобы «красные дьяволы» вышли в четвертьфинал.

Однако клубу срочно нужен нападающий, после того как Роналду ушел.

Впрочем, 37-летний Роналду забил всего три гола за сезон.