«Нам плевать на Роналду»: фанаты «МЮ» спели новую кричалку во время матча с «Бернли»
Скандальный уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед», похоже, оставил горький привкус у поклонников на «Олд Траффорд».
Во время победы со счетом 2:0 над «Бернли» в Кубке лиги фаны «Юнайтед» скандировали: «Нам плевать на Ронни».
Голов Кристиана Эриксена и Маркуса Рэшфорда хватило, чтобы «красные дьяволы» вышли в четвертьфинал.
Однако клубу срочно нужен нападающий, после того как Роналду ушел.
Впрочем, 37-летний Роналду забил всего три гола за сезон.
Его изобличающее интервью с Пирсом Морганом вызвало общественный резонанс в клубе. И теперь он, похоже, присоединится к саудовскому клубу «Аль-Наср» в качестве свободного агента.
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