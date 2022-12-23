Виктория Бэкхем есть одни и те же два блюда на протяжении 25 лет. Дэвид рассказал, что это

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал, что его жена Виктория ест одно и то же каждый день с тех пор, как они познакомились 25 лет назад.

Бекхэм познакомился с бывшей участницей Spice Girl еще в 90-х, и, несмотря на то, что их отношения стали мировыми новостями, они выдержали испытание временем.

Однако были некоторые препятствия, которые нужно было преодолеть. Выступая в подкасте River Cafe Table 4, бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Бекхэм рассказал о своих привычках в еде по сравнению с привычками жены.

«Я очень эмоционально отношусь к еде и вину, когда я ем что-то великолепное, я хочу, чтобы все попробовали это», — признался он.

«К сожалению, я замужем за человеком, который последние 25 лет ел одно и то же. С тех пор, как я встретил ее, она ест только жареную рыбу и тушеные овощи, она очень редко отклоняется от этого».

«Единственный раз, когда она ела что-то, что было у меня на тарелке – когда она была беременна Харпером, и это было самое удивительное.

Это был один из моих любимых вечеров. Я не могу вспомнить, что это было, но я знаю, что с тех пор она его не ела».

У Дэвида и Виктории четверо детей, а их второй старший сын, Ромео, пошел по стопам отца и стал профессиональным футболистом.