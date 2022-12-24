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Рэшфорд в первом матче после перерыва – 🔥. Посмотрите, как он унижал защитников

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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«МЮ» выиграл в первом матче после перерыва на ЧМ у «Бернли» в Кубке лиги. 

Лучшим, конечно, был Маркус Рэшфорд. Помимо шикарного соло-гола, Рэшфорд всю игру напрягал защитников. 

Вот один из эпизодов:

Похоже, к нам вернулся тот Рэшфорд из начала своей карьеры, который не боялся идти в обыгрыш. 

Его форма в этом сезоне впечатляет. Уже сообщается, что «Манчестер Юнайтед» предложит Маркусу долгосрочный контракт.

Эрик тен Хаг очень ценит 25-летнего форварда и хочет, чтобы тот остался любой ценой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Тен Хаг считает Рэшфорда важной частью его будущего проекта в «МЮ».

1 комментарий

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Руслан Чесебиев
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Забитые голы на ЧМ должны прибавить уверенности ему и должен уже раскрываться и выходить на иной уровень!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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