Рэшфорд в первом матче после перерыва – 🔥. Посмотрите, как он унижал защитников
«МЮ» выиграл в первом матче после перерыва на ЧМ у «Бернли» в Кубке лиги.
Лучшим, конечно, был Маркус Рэшфорд. Помимо шикарного соло-гола, Рэшфорд всю игру напрягал защитников.
Вот один из эпизодов:
🥶🔴 @MarcusRashford #MUFC pic.twitter.com/tmNp4zfuzs— UtdPlug (@UtdPlug) December 23, 2022
Похоже, к нам вернулся тот Рэшфорд из начала своей карьеры, который не боялся идти в обыгрыш.
Его форма в этом сезоне впечатляет. Уже сообщается, что «Манчестер Юнайтед» предложит Маркусу долгосрочный контракт.
Эрик тен Хаг очень ценит 25-летнего форварда и хочет, чтобы тот остался любой ценой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Тен Хаг считает Рэшфорда важной частью его будущего проекта в «МЮ».
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