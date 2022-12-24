Рэшфорд в первом матче после перерыва – 🔥. Посмотрите, как он унижал защитников

«МЮ» выиграл в первом матче после перерыва на ЧМ у «Бернли» в Кубке лиги.

Лучшим, конечно, был Маркус Рэшфорд. Помимо шикарного соло-гола, Рэшфорд всю игру напрягал защитников.

Вот один из эпизодов:

Похоже, к нам вернулся тот Рэшфорд из начала своей карьеры, который не боялся идти в обыгрыш.

Его форма в этом сезоне впечатляет. Уже сообщается, что «Манчестер Юнайтед» предложит Маркусу долгосрочный контракт.

Эрик тен Хаг очень ценит 25-летнего форварда и хочет, чтобы тот остался любой ценой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Тен Хаг считает Рэшфорда важной частью его будущего проекта в «МЮ».