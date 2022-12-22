✨Чудеса в канун праздника: игроки «МЮ» сделали сюрприз юному болельщику

«МЮ» повезло провести время с юным фанатом команды, которого зовут Лука – он вдохновил всех своим невероятным мужеством и характером.

У болельщика «красных дьяволов» был диагностирован лейкоз, и ему пришлось пройти шесть курсов интенсивной химиотерапии с последующей трансплантацией костного мозга.

В 2020 году было обнаружено, что у Луки развилась болезнь «трансплантат против хозяина» (РТПХ), и в настоящее время он наблюдается в больнице Great Ormond Street Hospital перед двойной трансплантацией легких.

Для поддержания боевого духа, Лука и его родители Крейг и Мишель недавно были приглашены на «Олд Траффорд». Лука думал, что его ждет тур по стадиону – клуб подготовил юному болельщику сюрприз и пригласил игроков команды удивить его.

После Лука признался, что не ожидал подобного:

«Я знал, что мы едем на стадион «МЮ», потому что папа не может хранить секреты. Но я не знал, что меня ждет – я думал, будет просто тур, но когда я услышал, что я встречусь с игроками, то я просто не мог перестать улыбаться».

Лука был в восторге от встречи с футболистами, но, как и у каждого болельщика, у него был свой любимчик – Лисандро Мартинес.

«Все они прекрасно общались с нами, это было невероятно», – рассказывает Крейг, отец Луки. «Мы спросили: «С кем ты больше всего хочешь познакомиться?». Он ответил: «С Мартинесом». И когда нам сказали, что он будет на встрече, то я не мог в это поверить».

В итоге у Луки было несколько особенных моментов с Лисандро: они играли в настольный футбол, открывали рождественские подарки и сделали несколько фотографий вместе.

Лука и его семья переживают трудные времена, но они сохраняют позитивный настрой, здорово, что клуб смог порадовать их в канун праздника.