📹Джуда Беллингема спросили, перейдет ли он в «МЮ» – ответ разочарует болельщиков «красных дьяволов»
На фоне слухов об интересе «МЮ» к Джуду Беллингему в сети всплыло видео футболиста с фанатом.
Прошедшим летом болельщик подошел к Джуду и спросил его о том, присоединится ли он к «Юнайтед».
«Нет, не будь дураком!», – такой ответ дал Джуд, прежде чем уйти, оставив болельщика в неловкой ситуации.
Ожидается, что будущим летом Беллингем покинет «Боруссию», «МЮ», «Ливерпуль» и «Реал Мадрид» считаются главными претендентами на его подписание.
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