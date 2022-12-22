📹Джуда Беллингема спросили, перейдет ли он в «МЮ» – ответ разочарует болельщиков «красных дьяволов»

На фоне слухов об интересе «МЮ» к Джуду Беллингему в сети всплыло видео футболиста с фанатом.

Прошедшим летом болельщик подошел к Джуду и спросил его о том, присоединится ли он к «Юнайтед».

«Нет, не будь дураком!», – такой ответ дал Джуд, прежде чем уйти, оставив болельщика в неловкой ситуации.

Ожидается, что будущим летом Беллингем покинет «Боруссию», «МЮ», «Ливерпуль» и «Реал Мадрид» считаются главными претендентами на его подписание.