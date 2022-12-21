🎥 У фанатов «МЮ» появился новый заряд про Роналду. Криштиану уже передали «привет» с матча Кубка лиги
Криштиану Роналду ушел из «Манчестер Юнайтед», и некоторые болельщики клуба вздохнули с облегчением. Португалец был в центре слишком многих громких историй.
В среду «красные дьяволы» провели первую официальную встречу после ухода Криштиану. В матче Кубка Лиги «МЮ» обыграл «Бернли» со счетом 2:0. Болельщики на «Олд Траффорд» подготовили для Роналду горячий прием. Фанаты скандировали новый заряд о португальце:
«Мне плевать на Ронни. Ронни плевать на меня. Меня волнует только «МЮ» ФК».
А вот как на кричалку отреагировали болельщики в соцсетях:
💭 «Он ведь один из лучших игроков в истории клуба, как можно исполнять такой заряд».
💭 «Фанаты просили Роналду высказаться. Роналду высказался. А фанаты от него отвернулись».
💭 «Как болельщику «Юнайтед» мне стыдно. Раньше, я говорил, что не Мадрид, а Манчестер – дом Криштиану. Но я ошибался. Фанаты «Реала», извините».
А что об этом заряде думаете вы? Справедливы ли болельщики к Роналду?
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