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FIFA 23 убрала Роналду из «Манчестер Юнайтед» и дала ему самый низкий рейтинг за 15 лет

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Роналду был официально исключен из «Манчестер Юнайтед» в FIFA 23. Португалец был игроком с самым высоким рейтингом в клубе.

Однако второе понижение его рейтинга привело к тому, что рейтинг нападающего упал с 90/99 до 88/99 с момента выхода игры в конце сентября. Это его самый низкий рейтинг с 2007 года.

Роналду стал свободным агентом в FIFA 23, что означает, что он может подписать контракт с любой командой в режиме карьеры, хотя вам все равно нужно платить его невероятно высокую заработную плату.

Ожидается, что в январе он присоединится к другой команде.

 

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