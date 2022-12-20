FIFA 23 убрала Роналду из «Манчестер Юнайтед» и дала ему самый низкий рейтинг за 15 лет

Роналду был официально исключен из «Манчестер Юнайтед» в FIFA 23. Португалец был игроком с самым высоким рейтингом в клубе.

Однако второе понижение его рейтинга привело к тому, что рейтинг нападающего упал с 90/99 до 88/99 с момента выхода игры в конце сентября. Это его самый низкий рейтинг с 2007 года.

Роналду стал свободным агентом в FIFA 23, что означает, что он может подписать контракт с любой командой в режиме карьеры, хотя вам все равно нужно платить его невероятно высокую заработную плату.