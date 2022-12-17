Де Хеа, Джонс и другие: 6 игроков, которые могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в 2023 году

«Манчестер Юнайтед» скоро вернется, поскольку чемпионат мира в Катаре подходит к концу.

Приближается важное январское трансферное окно, когда «Юнайтед» необходимо сделать хотя бы пару разумных инвестиций.

Вот шесть игроков, которые могут уйти в 2023 году:

Аксель Туанзебе

Не играл за «Юнайтед» с сезона 20/21 и, вероятно, никогда не войдет в первую команду Эрика тен Хага. Продажа была бы идеальной для всех сторон.

Фил Джонс

Его контракт истечет летом 2023 года, и Тен Хаг не собирается заключать с ним новый контракт.

Мартин Дубравка

Играл за клуб всего один раз с тех пор, как перешел в аренду из «Ньюкасла». Летом, скорее всего, вернется.

Аарон Уан-Биссака

Он может быть был уже в январе после резкого падения формы и потери места в старте.

Давид Де Хеа

Сообщается, что «Юнайтед» не планирует продлевать его контракт после 2023 года, считается, что клуб уже ищет замену.

Донни ван де Бек