Де Хеа, Джонс и другие: 6 игроков, которые могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в 2023 году
«Манчестер Юнайтед» скоро вернется, поскольку чемпионат мира в Катаре подходит к концу.
Приближается важное январское трансферное окно, когда «Юнайтед» необходимо сделать хотя бы пару разумных инвестиций.
Вот шесть игроков, которые могут уйти в 2023 году:
Аксель Туанзебе
Не играл за «Юнайтед» с сезона 20/21 и, вероятно, никогда не войдет в первую команду Эрика тен Хага. Продажа была бы идеальной для всех сторон.
Фил Джонс
Его контракт истечет летом 2023 года, и Тен Хаг не собирается заключать с ним новый контракт.
Мартин Дубравка
Играл за клуб всего один раз с тех пор, как перешел в аренду из «Ньюкасла». Летом, скорее всего, вернется.
Аарон Уан-Биссака
Он может быть был уже в январе после резкого падения формы и потери места в старте.
Давид Де Хеа
Сообщается, что «Юнайтед» не планирует продлевать его контракт после 2023 года, считается, что клуб уже ищет замену.
Донни ван де Бек
Он изо всех сил пытался зарекомендовать себя под руководством трех разных менеджеров. Пока не удалось.
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