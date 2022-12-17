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Аврам Глейзер провел переговоры с потенциальными покупателями «МЮ» в Катаре

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Согласно The Athletic, Аврам Глейзер использовал свое присутствие в Катаре во время чемпионата мира, чтобы поговорить с потенциальными инвесторами, которые могли бы купить «Манчестер Юнайтед».

Далее в отчете добавляется, что американские владельцы надеются завершить продажу к первому кварталу 2023 года.

И предполагаемая цена, по которой клуб может быть продан, составляет от колоссальных 6 до 7 миллиардов фунтов стерлингов.

До сих пор неясно, осуществят ли Глейзеры свое желание, учитывая высокую цену и огромные инвестиции, необходимые для улучшения условий и команды.

Однако среди сторонников растет оптимизм относительно того, что наконец-то можно избавиться от непопулярных Глейзеров, которые лишь выкачивали средства из «Юнайтед».

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