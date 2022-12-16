Sky Sports включили Магуайра в сборную ЧМ-2022. При этом в защите ни одного игрока сборной Франции

Sky Sports недавно опубликовал свою команду турнира чемпионата мира в Катаре, и это довольно спорный выбор.

Они включили Харри Магуайра в качестве одного из центральных защитников, но не включили Рафаэля Варана, которого невозможно было остановить во Франции.

Не говоря уже о том, что французы также находятся в финале, в то время как Англия уступила в четвертьфинальном раунде как раз команде Варана.

А Марк Голдбридж обвинил Sky в их предвзятости, написав в твиттере: «Английская предвзятость сейчас смехотворна ... Варан и Ромеро не имеют права или что-то в этом роде?»

В видео для The United Stand Голдбридж также добавил: «Франция была шаткой, но он [Варан] был великолепен.