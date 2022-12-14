TeamViewer даст «Манчестер Юнайтед» возможность выкупить спонсорские права

Спонсор «МЮ» TeamViewer, чье лого размещено на футболках команды, объявил о достижении соглашения, по которому клуб сможет выкупить спонсорские права.

В официальном заявлении сказано:

«После периода обсуждений в течение последних месяцев «Манчестер Юнайтед» и TeamViewer AG достигли взаимовыгодного соглашения, в соответствии с которым «Манчестер Юнайтед» будет иметь возможность выкупить спонсорские права. Это позволит клубу начать процесс поиска нового долгосрочного официального партнера. После того, как новый партнер будет выбран, а соглашение заключено, TeamViewer AG останется частью партнерской экосистемы «Манчестер Юнайтед» до окончания первоначального срока контракта».

Иными словами, «Юнайтед» теперь придется искать новых спонсоров, чей логотип будет размещен в центре футболки, поскольку американский бренд, похоже, больше не заинтересован в сделке.

В марте 2021 г. «Манчестер Юнайтед» и TeamViewer заключили пятилетнее соглашение о титульном спонсорстве. По условиям договора футбольный клуб получает 47 млн фунтов в год.