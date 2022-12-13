«Его уровень упал»: Тен Хаг сообщает тревожную информацию о возвращении Санчо

Эрика тен Хага спросили о возвращении Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед». «У меня было несколько переговоров с Джейдоном.

Он находится на физической программе (в Нидерландах), и наша цель — вернуть его как можно быстрее, но я не могу дать прогноз, когда это произойдет.

Когда лига только начиналась, он провел несколько хороших игр, но потом у него упал уровень производительности. Иногда вы не знаете, почему или что вызывает это.

В начале сезона у него были голы и результативные передачи, но ключевых моментов и ключевых действий становилось все меньше и меньше».