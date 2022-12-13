«Он достойно выступил, но Варан и Мартинес сейчас играют в полуфиналах»: фанаты «МЮ» обсуждают будущее Магуайра после ЧМ

Кампания чемпионата мира 2022 года для Англии завершена, и Харри Магуайр возвращается в «Манчестер Юнайтед».

И хотя 29-летний футболист провел отличный турнир, болельщики «Манчестер Юнайтед» считают, что капитану все же лучше покинуть клуб.

RopersReturn: «У него был достойный турнир, я думаю, он хорошо сработается с Райсом в «Вест Хэме».

Messier1994: «Я думаю, что Магуайр отлично провел чемпионат мира, но Англия играла в осторожный футбол. У меня никогда не было серьезных проблем с Магуайром, он мне нравится. Но я очень надеюсь, что все в клубе понимают, что он не подходит Тен Хагу».

Mas Risky: «Мне жаль Магуайра. Да, он достойно выступил на этом чемпионате мира, но его конкуренты (Варан и Мартинес) сейчас играют в полуфинале».

MegadrivePerson: «Он гораздо лучше подходит для международного футбола, чем для футбола премьер-лиги, особенно то, как Саутгейт управляет сборной. Ему нужно уйти летом ради собственной карьеры.

Lee565: «Хороший защитник, но два защитника, с которыми он соревнуется, оказались в полуфинале».