Не Рэшфорд и не Фернандеш: игрок «Юнайтед» поддержал Криштиану Роналду после вылета с ЧМ

Алехандро Гарначо поддержал Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с чемпионата мира.

Роналду покидал поле в слезах после поражения в четвертьфинале от Марокко. Позже Криштиану написал пост в социальных сетях:

«Выиграть чемпионат мира для Португалии было моей самой большой и амбициозной мечтой в карьере. К счастью, я взял много международных трофеев, в том числе с Португалией. Но вывести имя нашей страны на самый высокий мировой уровень было моей самой большой мечтой.

Я боролся за это. Упорно боролся за мечту. За 16 лет я 5 раз участвовал в чемпионатах мира, играл рядом с великими футболистами и при поддержке миллионов португальцев. Я отдавал всего себя. Отдавал все силы на поле. И никогда не отказывался от этой мечты.

К сожалению, вчера мечта оборвалась. Нет смысла горячо реагировать. Я просто хочу, чтобы все знали: много было сказано, много написано, много спекуляций, но моя преданность Португалии не изменилась ни на мгновение.

Я всегда был одним из тех, кто сражался за общие цели. И я никогда не отвернулся бы от своих товарищей по команде и своей страны.

Сейчас мне больше нечего сказать. Спасибо Португалии. Спасибо, Катар. Мечта была прекрасна, пока длилась... Теперь осталось дождаться, когда время станет добрым советчиком и позволит каждому сделать собственные выводы»

Гарначо, Килиан Мбаппе, Пеле и Джесси Лингард поддержали Криштиану в комментариях.