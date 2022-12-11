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«Сложно найти игрока лучше». Эрик тен Хаг сравнивает суперзвезду «МЮ» с Килианом Мбаппе

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Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг высоко оценил талант Маркуса Рэшфорда и сравнил его с суперзвездой «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Голландский специалист считает, что француз – единственный игрок, который сильнее Рэшфорда на его позиции.

«Я сразу же увидел огромный потенциал Маркуса. Теперь нужно раскрыть этот потенциал. Я считаю, что, когда Маркус забегает за линию защиты, то сложно найти игрока лучше, чем он», - говорил Тен Хаг СМИ.

«Сейчас сильнейший – Мбаппе, но когда Рэшфорд на этой позиции, то он великолепен, плюс можно увидеть, насколько он прибавил в работе без мяча».

Маркус Рэшфорд играет в «Юнайтед» с 2015 года, за это время он забил 63 гола в 218 матчах АПЛ.

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